2019-06-09T15:38:29+03:00
Звезды

От Анджелины Джоли остались кожа да кости

Болезненный вид голливудской актрисы шокировал поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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44-летняя Анджелина Джоли отправилась с благотворительной миссией в Венесуэлу44-летняя Анджелина Джоли отправилась с благотворительной миссией в ВенесуэлуФото: REUTERS
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Болезненный вид и нездоровая худоба Анджелины Джоли вновь всерьез встревожили поклонников актрисы. На свежих фото, сделанных в лагере беженцев на границе между Колумбией и Венесуэлой, на звезду страшно смотреть.

44-летняя Анджелина Джоли отправилась с благотворительной миссией в Венесуэлу. Актриса прилетела в страну с двухдневным визитом. Звезда Голливуда выступила с речью на встрече с мигрантами, сделала с желающими фотографии и пообещала навестить их еще.

Стоит отметить, что на снимках артистка выглядит болезненно худой. И хотя с ее лица не сходит улыбка, поклонники звезды шокированы внешним видом своего кумира. По словам фанатов, сейчас Джоли дошла до предела.

От актрисы остались кожа да кости. И если свое истощенное тело она спрятала под хлопковым платьем свободного кроя, то лицо и руки звезды выглядели по-настоящему пугающе. Они буквально обтянуты кожей, под которой выделяются набухшие вены.

От Андженлины Джоли остались кожа да кости Фото: REUTERS

От Андженлины Джоли остались кожа да костиФото: REUTERS

Слухи о том, что со здоровьем Джоли не все в порядке, ходят давно. Со времен начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом знаменитость стала выглядеть болезненно худой. Но, судя по последним снимкам, за последнее время Энжи еще больше потеряла в весе. Такое ощущение, что она тает на глазах.

Фото вызвали новую волну слухов о том, что врачи, якобы, обнаружили у у Анджелины серьезное заболевание. Опасаясь, что ей осталось жить недолго, похудевшая до 42 кг Джоли написала завещание. Согласно документу, знаменитость планирует отдать многомиллионное состояние приемному сыну Мэддоксу в обход остальных детей. Состояние здоровья многодетной матери вызывает опасение у ее друзей. Звезда страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица. Из-за плотного графика актриса настолько перегружена, что элементарно забывает поесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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