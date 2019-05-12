Анджелина Джоли появилась на публике после сообщений о параличе и завещании

Анджелина Джоли находится под пристальным вниманием папарацци после развода с 55-летним Брэдом Питтом и сообщений о проблемах со здоровьем. Знаменитость не появляется на светских мероприятиях и мало снимается. Поэтому любое появление Джоли на публике вызывает ажиотаж.

Анджелина Джоли, страдающая от паралича Белла, который влияет на мышцы лица, и похудевшая до 42 кг, на днях вышла в свет с детьми. 43-летняя актриса отправилась за покупками вместе с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и 10-летним Ноксом. Трое других детей детей звезды - Мэддокс, Вивьен и Шайло, по всей видимости, остались дома.

Энджи в сопровождении телохранителей ходила по бутикам, где примеряла вещи и сделала несколько покупок. В черном топе, кардигане и кожаных брюках в тон и ботильонах на невысоком каблуке звезда выглядела очень стильно. Джоли много улыбалась. После шопинга актриса вместе с детьми села в припаркованный возле торгового центра внедорожник и скрылась в неизвестном направлении.

Чуть ранее стало известно, что в ближайшее воемя Анджелина Джоли приступит к работе над новой картиной, снятой по комиксам Marvel под названием "Вечные". В фильме, выход которого запланирован на 2020 год, звезда сыграет колдунью Серси, которая обладает суперспособностями.

Партнером Анджелины по съемочной площадке может стать Ричард Мэдден, известный зрителям по сериалу "Игра престолов". В настоящее время продюсеры ведут с ним переговоры, сообщает The Hollywood Weekend.

Информация об участии Джоли в съемках обрадовала ее поклонников. Верлятно, с Энджи все хорошо. Ведь в последнее время состояние ее здоровья волновало не только ее фанатов, но и близких друзей актрисы.

Как писал сайт kp.ru, Джоли похудела до 42 кг и страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица. На фоне этих слухов появилась информация о том, что Энджи написала завещание. Немалую часть своего многомиллионного состояния Анджелина Джоли вознамерилась отдать приемному сыну. К 17-летнему Мэддоксу отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов. При этом больная Анджелина Джоли решила лишить остальных пятерых детей состояния.

Брэд Питт от этих новостей пришел в ярость. Он всегда заботился о детях и был огорчен решеним бывшей жены лишить наследства остальных отпрысков. Однако вскоре бывшим супругам все же удалось договориться и заключить финансовое соглашение. Оно-то и свело на нет войну между бывшими мужем и женой.

Питт будет давать Энджи по 16 млн долларов в год на содержание детей до их совершеннолетия. В эту сумму входит обслуживание двух пентхаусов, одной усадьбы и большой виллы, покупки для детей, их образование, а также оплата четырех нянь, которые присматривают за младшими наследниками. Джоли, в свою очередь, обязуется предоставлять все необходимые чеки и данные по платежам.