2019-06-09T16:58:13+03:00
В мире

Депутат Бундестага — о конфликте в Донбассе: Конечно, военные преступники должны быть привлечены к ответственности

Немецкий политик Робби Шлунд рассказал «КП» о санкциях, Украине и «Северном Потоке-2» [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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«КП» пообщалась с ещё одним зарубежным делегатом форума — депутатом от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлундом«КП» пообщалась с ещё одним зарубежным делегатом форума — депутатом от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлундом
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В Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Несмотря на западные санкции, количество иностранных гостей оказалось беспрецедентным. Равно как и их уровень — например, одним из почётных участников стал лидер КНР Си Цзиньпин. «КП» пообщалась с ещё одним зарубежным делегатом форума — депутатом от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлундом. Итак, возможна ли отмена санкций и международный трибунал над украинским экс-президентом Петром Порошенко за военные преступления в Донбассе, как в беседе с «Комсомолкой» уже предлагали другие немецкие политики?

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА БЕССМЫСЛЕННА

— Господин Шлунд, вы лично присутствовали на ПМЭФ. Россия действительно «находится в международной изоляции», как утверждают некоторые?

— Ничуть не бывало. В прошлом году туда, например, французский президент Эммануэль Макрон приезжал. А сейчас ПМЭФ стал не просто экономическим форумом, но и площадкой для политического диалога. В том числе и между молодыми лидерами. Не далее как вчера, 8 июня, я пообщался там за обедом с главой Федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым. Поговорили с ним о немецко-русской кооперации в данной сфере.

— Это всё прекрасно, но экономическая война с Россией продолжается.

— Санкции никогда и нигде не приводили к цели — посмотрите хотя бы на Ближний Восток. (Нынешний Иран находится под санкциями с 1979 года, соседний Ирак при Саддаме Хусейне — с 1990 по 2003 годы, и в обоих случаях экономическая война Запада против этих государств оказалась бесполезна — прим. ред.)

— Между тем подоспела статистика за 2018 год — товарооборот между Россией и Германией возрос на 19,3%, до $60 млрд.

— Потому что экономика живёт по своим законам, и мы, партия АдГ, очень рады, когда отношения между нашими странами улучшаются. Россия — это автомобиль, а Германия — это автобан. И первому требуется второе. Мы же, простые люди, — как пассажиры в этих автомобилях. Даже если автобан закроют — всё равно поедем в объезд.

ДАНИЯ ПРОТИВ «СЕВЕРНОМ ПОТОКА-2»

— Всё-таки отмена антироссийских ограничений возможна?

— Пройдитесь по Германии — простые люди не видят в санкциях смысла. Поэтому они с каждыми выборами всё меньше голосуют за старые партии, такие как ХДС/ХСС и СДПГ (правящий тандем во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель — ред.). А те, в свою очередь, из-за этого вынуждены садиться за стол переговоров с Россией. Что видно даже на ПМЭФ — например, туда приехали министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и другие немецкие политики.

— Наши две страны связывает ещё один совместный проект — газопровод «Северный Поток-2» по дну Балтийского моря. Но одно государство в этом водном бассейне, Дания, до сих пор выступает против новой «трубы». Есть ли шанс преодолеть вето Копенгагена?

— Полагаю, да. Я посещал Данию полгода назад — и скажу с уверенностью: её простые жители и политики действительно пекутся о национальных интересах, особенно в разрезе международной безопасности. И это нормально. В то же время датчане — люди открытые, готовые к диалогу. Думаю, вам стоит его начать на международных площадках наподобие ПМЭФ, позвать представителей Европарламента и других европейских структур. И тут наша партия АдГ, чья позиция в поддержку «Северного потока» хорошо известна, с радостью выступила бы посредником и модератором подобного диалога.

И ОБ УКРАИНЕ

— Некоторые немецкие политики в беседе с «КП» предлагали созвать международный трибунал по расследованию военных преступлений в Донбассе, где подсудимым №1 должен стать экс-президент Украины Петр Порошенко.

— Лично я в санкции, контрсанкции и трибуналы не верю. Конечно, военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Но сперва нужно взглянуть не в прошлое, а в будущее и попробовать что-нибудь построить с новым президентом этой страны — Владимиром Зеленским. Следует начать настоящий диалог о примирении между Россией и Украиной. Что является ключевой задачей для Центральной Европы на ближайшие месяцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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