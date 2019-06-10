Исцелившийся от рака кожи Виктор Рыбин шокировал обгоревшим лицом

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин около пяти лет боролись с базально-клеточным раком кожи. Певице и лидеру группы "Дюна" удалось исцелиться. Однако на последнем видео артистка показала сильно обгоревшее лицо супруга, чем сильно взволновала поклонников.

Наталья Сенчукова разместила в своем блоге ролик, на котором ее супруг Виктор Рыбин идет на яхте по реке. Вероятно, музыкант проводит экскурсию, так как на заднем фоне слышны детские голоса. "Ну что, хотите посмотреть, как корабль называется? Из прошлого сигнал. Кто не знает, кто такой Ленин, - это Владимир Ильич, который очень любил детей. Всем пока", - обратился к своим гостям артист.

На видео у Виктора очень сильно обгорело лицо. Подписчики Натальи Сенчуковой тут же захлопотали о том, что ее супруг опять проводит время на солнце. Шокированные поклонники пишут, что для Виктора недопустимо находиться под палящими лучами. "Слушайте. Ну вы что, опять загораете на солнце? Вы даете,друзья", "Будьте осторожны, вы нам очень нужны здоровенькие", "У Виктора нос "подгорел", - пишут фолловеры.

nsenchukova_official У Виктора Рыбина очень сильно обгорело лицо

Ведь не так давно знаменитости признались, что много лет боролись с тяжким недугом. Тот диагноз, который поставили ей и ее супругу Виктору Рыбину - базально-клеточный рак кожи, оказался излечим. "Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью", - рассказывала в одном из интервью Сенчукова.

Как писал сайт kp.ru, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе почти 30 лет. В 2018 году в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой 56-летний солист группы "Дюна" и его 48-летняя супруга на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они прошли курс лучевой терапии.

Сейчас супруги исцелились. Все свое свободное время они посвящают друг другу и детям. В 1999 году у пары родился сын Василий. До отношений с Натальей Виктор дважды был женат. Во втором браке у певца родилась дочь. Несмотря на семейный разлад, Мария, который сейчас 26 лет, смогла сохранить теплые отношения с отцом, а также подружилась с мачехой. В эфире программы "Когда все дома" девушка рассказала, что отец всегда был рядом. Сейчас Мария Рыбина уже окончила институт и работает в полиции офицером.