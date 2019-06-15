Роды в США обойдутся невесте Тимати в два миллиона рублей

В недавнем интервью «КП» фотомодель Виктория Лопырева призналась, что ей не пришлось покупать к рождению своего сына Марка Лео коляску.

- Нюша и ее муж Игорь передали нам детскую коляску, которую все наши знакомые теперь называют звездной. А Нюше, в свою очередь, она досталась от Пашу и Ханны (бизнес-партнер Тимати и его жена, популярная среди подростков певица. - Ред.). Нюша и Ханна тоже рожали в Майами. И мы уже знаем, кому оставим коляску, когда уедем. Но это пока секрет, - рассказывала в интервью «КП» Лопырева.

Секретными родителями оказались 35-летний рэпер Тимати и его 23-летняя невеста, фотомодель Анастасия Решетова. Настя уже на приличном сроке беременности, но только недавно выложила в сеть фотосессию, где она с внушительным животиком.

Судя по всему, наследник рэпера тоже появится на свет в США, в Майами, где артист любит проводить зимние каникулы.

Роды влетят музыканту в копеечку. Полный пакет услуг, включая сопровождение гинеколога, нахождение в палате VIP-класса майамской клиники, сами роды, а после еще осмотры педиатром малыша, уроки специалиста по грудному вскармливанию и помощь в оформлении документов для гражданства США и РФ ребенку - все будет стоить не менее 2 млн рублей.

Кстати, 5-летняя дочка музыканта Алиса, рожденная в отношениях с фотомоделью Аленой Шишковой, тоже появилась на свет не в России. Тогда роды проходили в Доминикане. И Тимати на них лично присутствовал.