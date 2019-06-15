2019-06-11T21:21:53+03:00
Звезды

Роды в США обойдутся невесте Тимати в два миллиона рублей

Ребенок появится на свет в Майами. Роды Анастасии Решетовой состоятся совсем скоро
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
За аппетитные формы Анастасию прозвали «русской Кардашьян». Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetovaЗа аппетитные формы Анастасию прозвали «русской Кардашьян». Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Изменить размер текста:

В недавнем интервью «КП» фотомодель Виктория Лопырева призналась, что ей не пришлось покупать к рождению своего сына Марка Лео коляску.

- Нюша и ее муж Игорь передали нам детскую коляску, которую все наши знакомые теперь называют звездной. А Нюше, в свою очередь, она досталась от Пашу и Ханны (бизнес-партнер Тимати и его жена, популярная среди подростков певица. - Ред.). Нюша и Ханна тоже рожали в Майами. И мы уже знаем, кому оставим коляску, когда уедем. Но это пока секрет, - рассказывала в интервью «КП» Лопырева.

Секретными родителями оказались 35-летний рэпер Тимати и его 23-летняя невеста, фотомодель Анастасия Решетова. Настя уже на приличном сроке беременности, но только недавно выложила в сеть фотосессию, где она с внушительным животиком.

Судя по всему, наследник рэпера тоже появится на свет в США, в Майами, где артист любит проводить зимние каникулы.

Роды влетят музыканту в копеечку. Полный пакет услуг, включая сопровождение гинеколога, нахождение в палате VIP-класса майамской клиники, сами роды, а после еще осмотры педиатром малыша, уроки специалиста по грудному вскармливанию и помощь в оформлении документов для гражданства США и РФ ребенку - все будет стоить не менее 2 млн рублей.

Кстати, 5-летняя дочка музыканта Алиса, рожденная в отношениях с фотомоделью Аленой Шишковой, тоже появилась на свет не в России. Тогда роды проходили в Доминикане. И Тимати на них лично присутствовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве автомобиль упал в реку в районе Новодевичьей набережной
Посольство РФ тревожат сообщения о планах Лондона по переориентации спецназа
Путин и Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства
Лондон присоединился к обвинениям против Ирана за атаку на танкеры
Найденную в захламленной квартире девочку научили самостоятельно одеваться
Под Москвой легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: пострадали два человека
У столицы Мексики проснулся вулкан
Российская короткометражка получила "приз Disney"
Климкин опроверг данные о назначении послом Украины в США
Вспышку Эболы в Конго не признали чрезвычайной международной проблемой
В Росавтодоре не подтвердили увеличение скоростного лимита до 130 км в час
После массовой драки под Пензой в больнице погиб человек
Зеленский выбирает главу Львовской области, советуясь с подписчиками
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова
Ален Делон слег в госпиталь
Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году
Трамп обсудил с премьером Японии атаку на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс клиентов российских банков
Картина Виктора Цоя "Рождение звезды" уйдет с молотка
Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США
«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа
Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях