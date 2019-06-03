"Вы люди, как гиены": Алсу ответила на травлю в Сети

Певица Алсу возобновила активность в Instagram, где не появлялась почти месяц c того момента, когда 26 апреля разразился скандал после объявления победителя детского "Голоса". Пользователи Сети, кажется, этого и ждали, устроив исполнительнице настоящую травлю.

Видимо, посчитав, что страсти улеглись, Алсу открыла возможность комментировать свои публикации. Певица впервые за долгое время разместила в Instagram фото и видео. На снимках исполнительница стоит на сцене в окружении детей, а также рядом с дочками - Микеллой и Сафиной.

alsou_a Это важный для каждой мамы день

А видео посвящено выступлению Микеллы Абрамовой в Казани. Звездная мама вместе с наследницами устроила акцию "Алсу детям" в поддержку казанского хосписа. Звезда выразила признательность всем, кто оказался в этот день ей поддержку. Певица также напомнила о благородном поступке своей младшей дочки. Выигранный миллион рублей на шоу "Голос. Дети" Микелла передала в фонд, который занимается лечением онкобольных детей.

"Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой сертификат на 1 миллион рублей за победу в "Голос. Дети" 6 Микелла еще в день своего рождения, 29 апреля, передала президенту фонда Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в казанском хосписе", - написала знаменитость.

alsou_a Родная Казань - место силы

Но подписчики широкий жест наследницы звезды не оценили. Они набросились на знаменитость, обвинив ее во всех грехах. В Сети развернулась настоящая травля звезды. Хейтеры оставляют на страничке певицы гневные сообщения. Публика не стесняется в выражениях. Оскорбляют не только Алсу, но и ее дочь Микелллу Абрамову.

В какой-то момент Алсу не выдержала. На один из выпадов она жестко ответила. "Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены", - в сердцах написала исполнительница.

После этого на звезду обрушился поток нецензурной брани. Люди обвиняют артистку в лицемерии, требуют от нее извинений за произошедшее на "Голосе" и посоветовали "творить добро молча".

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. Многие посчитали ее победу несправедливой. Первый канал инициировал внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. К проверке была привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. 16 мая Group-IB сообщила, что голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и "левых" сим-карт. Основываясь на этих данных, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире состоялся специальный выпуск проекта. В нем приняли участие все финалисты передачи. Была приглашена и дочь Алсу, однако девочка решила не участвовать в спецвыпуске. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в конце передачи заявил, что победителями проекта стали все финалисты, в том числе и Микелла. Каждый победитель получил по миллиону рублей.