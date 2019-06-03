2019-06-03T15:01:15+03:00
Звезды

"Вы люди, как гиены": Алсу ответила на травлю в Сети

Певица открыла комментарии для пользователей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Певица Алсу.Певица Алсу.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Певица Алсу возобновила активность в Instagram, где не появлялась почти месяц c того момента, когда 26 апреля разразился скандал после объявления победителя детского "Голоса". Пользователи Сети, кажется, этого и ждали, устроив исполнительнице настоящую травлю.

Видимо, посчитав, что страсти улеглись, Алсу открыла возможность комментировать свои публикации. Певица впервые за долгое время разместила в Instagram фото и видео. На снимках исполнительница стоит на сцене в окружении детей, а также рядом с дочками - Микеллой и Сафиной.

alsou_aalsou_a
Это важный для каждой мамы день
71773 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А видео посвящено выступлению Микеллы Абрамовой в Казани. Звездная мама вместе с наследницами устроила акцию "Алсу детям" в поддержку казанского хосписа. Звезда выразила признательность всем, кто оказался в этот день ей поддержку. Певица также напомнила о благородном поступке своей младшей дочки. Выигранный миллион рублей на шоу "Голос. Дети" Микелла передала в фонд, который занимается лечением онкобольных детей.

"Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой сертификат на 1 миллион рублей за победу в "Голос. Дети" 6 Микелла еще в день своего рождения, 29 апреля, передала президенту фонда Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в казанском хосписе", - написала знаменитость.

alsou_aalsou_a
Родная Казань - место силы
6351 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но подписчики широкий жест наследницы звезды не оценили. Они набросились на знаменитость, обвинив ее во всех грехах. В Сети развернулась настоящая травля звезды. Хейтеры оставляют на страничке певицы гневные сообщения. Публика не стесняется в выражениях. Оскорбляют не только Алсу, но и ее дочь Микелллу Абрамову.

В какой-то момент Алсу не выдержала. На один из выпадов она жестко ответила. "Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены", - в сердцах написала исполнительница.

После этого на звезду обрушился поток нецензурной брани. Люди обвиняют артистку в лицемерии, требуют от нее извинений за произошедшее на "Голосе" и посоветовали "творить добро молча".

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. Многие посчитали ее победу несправедливой. Первый канал инициировал внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. К проверке была привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. 16 мая Group-IB сообщила, что голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и "левых" сим-карт. Основываясь на этих данных, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире состоялся специальный выпуск проекта. В нем приняли участие все финалисты передачи. Была приглашена и дочь Алсу, однако девочка решила не участвовать в спецвыпуске. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в конце передачи заявил, что победителями проекта стали все финалисты, в том числе и Микелла. Каждый победитель получил по миллиону рублей.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Победа дочки Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном
Трамп вместе с женой прибыл в Букингемский дворец для встречи с Елизаветой II
Активисты-экологи оставили Трампу послание в виде полового органа
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
На Google-картах появится гастрономическая карта России
В Москве грузовик врезался в машину "скорой помощи": пострадали двое
Помпео назвал условия заключения новой сделки с Ираном
В Кремле открестились от бомбежек Идлиба
В Кремле ничего не знают о возможности недопуска России на Олимпиаду 2020 года
В Москве эвакуируют посетителей ГУМа и Красной площади
Песков перенаправил СК вопрос об убийстве бойца спецслужб в Подмосковье
Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров
Минпромторг хочет распространить tax free на всю страну
Huawei выкупила у российской компании технологии распознавания лиц
Зеленский назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Кремль призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе
Трамп назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"
Яндекс Такси поможет с переездом
Организатор взрыва в Лионе объяснил свой поступок желанием "посеять страх"
Украина должна за 2019 год выплатить 4,5 млрд долларов долга
В ДТП с автобусом в Испании пострадали более 20 человек