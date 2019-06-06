Киберсыщики задерживают публикацию итогового отчета о махинациях в шоу «Голос. Дети»

Промежуточный отчет о расследовании нарушений в ходе зрительского голосования в финале детского вокального проекта компания Group-IB, нанятая Первым каналом, опубликовала еще 16 мая. Как сообщала «КП», в отчете указывалось, что удалось выявить более 38 000 фальшивых голосов в пользу «участника под номером 7», поданных при помощи технических средств. Под этим номером, как известно, выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, но имя девочки в пресс-релизе Group-IB не называлось — вероятно, из этических соображений.

Тогда же компания сообщила, что «работы со стороны Group-IB продолжаются и будут завершены до конца месяца». Однако с заявленной даты завершения этих работ прошла неделя, а финальный отчет так и не был предан огласке.

В четверг, 6 июня, в ответ на запрос «КП» представитель Group-IB ответил, что «к концу мая расследование было полностью завершено, отчет находится в завершающей стадии». Вопрос о причинах задержки публикации отчета компания оставила без ответа, дата оглашения итоговых данных также не была названа.

Скандал, вспыхнувший после злополучного финала шоу «Голос. Дети», тем временем практически сошел на нет. Этому в первую очередь способствовал «примирительный спецвыпуск» 24 мая, организованный Первым каналом, где все финалисты проекта, включая отсутствующую Микеллу Абрамову, были признаны победителями сезона. После этого семья девочки тоже не стала «подбрасывать дровишек в огонь», избрав тактику мягкой дипломатии: сначала в инстаграме Микеллы появился пост, полный благодарностей в адрес Первого канала за организацию незабываемого шоу, а 1 июня Алсу сообщила, что призовой миллион рублей ее дочь пожертвовала в благотворительный фонд.

Тем не менее публикация итогового отчета Group-IB все же важна. Всем участникам конфликта не мешает понять, останется ли Микелла в рейтинге голосования на первом месте, если из всего количества голосов, поданных за нее, вычесть фальшивые. Объявленных ранее «более 30 тысяч звонков» и «более 8 тысяч СМС» недостаточно — формально все же именно Микелла набрала больше всех реальных голосов. Другое дело, что никакие киберсыщики не смогут объявить фейковой огромную поддержку, которую оказывали Микелле звезды российского шоу-бизнеса, пока шел проект «Голос. Дети».

Кроме того, обещанный отчет сможет хоть как-то удовлетворить колоссальный запрос на справедливость, который никак не дает успокоиться поклонникам шоу — под каждой публикацией на эту тему в на сайтах СМИ они снова и снова извергают проклятия в адрес Первого канала и семьи изначальной победительницы. Никто до сих пор официально не взял на себя ответственность за организацию фейкового голосования - несмотря на всю очевидность этого момента - так хотя бы понять масштаб зла. А главное, никто так и не сказал более-менее убедительно, можно ли будет доверять зрительскому голосованию в новых сезонах «Голос. Дети» и в телешоу вообще.

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