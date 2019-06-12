2019-06-12T00:59:41+03:00
Звезды

"Костя, береги лицо": Виторган приехал на "Кинотавр"

Актер появился в Сочи, где блистает его бывшая жена Ксения Собчак
Ольга ЛИБГАРДТ
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Публика замерла в ожидании встречи Виторгана и БогомоловаПублика замерла в ожидании встречи Виторгана и БогомоловаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Юбилейный "Кинотавр" приближается к своему экватору. Каждый вечер звезды театра, кино и шоу-бизнеса позируют на красной дорожке в рамках мероприятий 30-го фестиваля. И пока Ксения Собчак и Константин Богомолов не только вышли вместе в свет, но и позировали фотографам как пара, в Сочи прилетел бывший супруг телеведущей Максим Виторган.

"Ну, "Кинотавр", я снова еду на тебя! Прости заранее за все!", - написал в своем блоге Максим Виторган. К сообщению он добавив черно-белое фото с угрожающим выражением лица.

mvitorganmvitorgan
Ну, "Кинотавр", я снова еду на тебя...
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Подписчики очень бурно отреагировали на пост знаменитости. Они сразу стали предупреждать, советовать и просить Виторгана: "От такого сурового взгляда, он убежит на север", "Максим, вы уж там берегите себя, не ввязывайтесь в драку!", Не сдерживай себя! Дай волю чувствам", "Не бейте Богомолова больше".

Особо сердобольные запереживали за режиссера. "Костя, береги лицо", - написал один из пользователей.

Стоит отметить, что не так давно Виторган и Ксения Собчак официально развелись. Об этом сообщила ранее телеведущая. Сейчас светская львица находится в Сочи вместе с сыном Платоном и новым возлюбленным Константином Богомоловым. И хотя по красной дорожке на открытии "Кинотавра" Ксения прошла под руку с Игорем Верником, произведя фурор своим "голым" платьем, в фойе Зимнего театра ее встречал с бокалом шампанского Богомолов.

На "Кинотавр" приехала и бывшая жена режиссера Дарья Мороз. Актриса прекрасно выглядит, а гости киносмотра во время церемонии открытия перешептывались - мол, своим дерзким мини на красной дорожке Мороз затмила наряд Собчак.

Теперь же публика замерла в ожидании встречи Виторгана и Богомолова. Все помнят скандальную разборку на тот момент еще мужа Ксении Собчак с ее любовником. Сын народного артиста Эммануила Виторгана пришел в столичное кафе, вывел на улицу Богомолова и решил разобраться с соперником при помощи кулаков. На видео с камеры наблюдения, расположенной возле кафе, двухметровая фигура наносит один, а затем второй удар фигуре поменьше. В итоге 46-летний Максим Виторган разбил нос 43-летнему режиссеру Константину Богомолову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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