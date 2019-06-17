США вступили с нашими олигархами в нефтяной заговор против страны

Продолжение.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Как удалось сорвать этот план.

Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страну важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году в один миг оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже.

Девять лет спустя полковник Службы внешней разведки России в отставке Елена Вавилова выпустила в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым книгу по мотивам своей жизни «Женщина, которая умеет хранить тайны». С разрешения издательства «ЭКСМО» мы публикуем мини-сериал об удивительной жизни наших агентов за границей.

КОНТРОЛИРОВАТЬ БЮДЖЕТ РОССИИ ЧУЖИМИ РУКАМИ

- Если помнишь, одной из причин развала Советского Союза были крайне низкие цены на нефть. Думаешь, это нам так повезло? - спросил Роберт (представитель госдепа, а затем и Пентагона, с которым дружили наши нелегалы. - Ред.).

- А разве нет?

- Нет. Рыночные отношения штука хорошая, но надо всегда умело использовать рычаги влияния... в случае крайней нужды, - усмехнулся Боб. - Скоро все придет в норму. Как только Россия увеличит объемы добычи энергоносителей. Ты ведь такой прогноз сделал?

- Именно! - обрадовался Готье (Жорж и Кэтрин Готье - под этими именами жили герои книги в США. - Ред.) и, помолчав, спросил: - В отличие от Советского Союза мы решили помочь их нынешнему президенту?

- Отнюдь, - усмехнулся полковник. - У него своих так называемых помощников достаточно. Особенно в нефтегазовой сфере. Хованский (в книге он назван владельцем компании «Югос». - Ред.), например. Слышал? Вот его руками все и сделается.

В один момент в голове Жоржа все сложилось в логичную цепочку действий, направленных на окончательный развал России. Его прогноз послужит основой для определения сроков начала и, главное, основного момента спецоперации американцев.

Явно повеселевший Жорж поцеловал супругу и сказал:

- Я все понял. Надо немедленно отправлять информацию в Центр. Очень важный вопрос. Если совсем коротко и просто: бюджет России очень сильно зависит от выручки продаж энергоносителей. Сейчас цену на нефть искусственно снижают, поэтому реальные доходы в бюджет уменьшаются до критической точки. Чтобы избежать дефолта, надо срочно увеличивать экспорт энергоносителей. Затем цена на нефть начинает расти, и доля в бюджете начинает увеличиваться, переваливает далеко за половину... При таких условиях нефтяные магнаты могут диктовать условия руководству страны. В дальнейшем вполне законным способом они продают контрольные пакеты акций, например «Шеврону». Бюджет России, таким образом, перемещается в руки США.

...Из шифровки в Центр:

«Как стало известно от источника, близкого к разведуправлению министерства обороны США, в ближайшие несколько месяцев спецслужбы страны приступят к проведению мероприятий, конечной целью которых будет попытка перевода денежных поступлений от добычи энергоносителей в консолидированный бюджет государства. На первом этапе предположительно будет проведено слияние крупных российских нефтедобывающих компаний. На втором этапе будет осуществлена продажа либо передача под любым видом контрольного пакета акций вновь созданной компании нефтяной корпорации США. Главным фигурантом готовящейся спецоперации предположительно будет являться М. Б. Хованский»...

- Интересные новости передают.

- Какие?

- Хованского арестовали! Сегодня у нас небольшой праздник, - сказал Жорж.

- Значит, тогда ты был прав?

- Да, - ответил супруг, немного подумал и сказал: - Хованский - не честный бизнесмен, как тут о нем говорят в газетах. То, что делает этот господин, не простой бизнес. Он прекрасно понимал последствия его действий и не очень-то думал об интересах Родины. Мне кажется, его идеологические мотивы даже опережали меркантильные соображения. Если бы эта сделка им удалась, то более половины бюджета России оказалось бы в руках США, а ты сама понимаешь, что это означает для государства, попавшего в такую зависимость...

Через некоторое время из Центра пришла шифровка с благодарностью за проделанную работу. Сообщалось, что информация по делу Хованского была своевременной и полезной и докладывалась на «самый верх». Нелегалы больше всего были рады тому,

что заблаговременные сведения, переданные ими о спецоперации США, были учтены руководством России.

РЫЖИЕ ВОЛОСЫ И АЛАЯ ПОМАДА

Точно в назначенное время в холл (торгового центра. - Ред.) на первом этаже вошла девушка в бежевом брючном костюме. На вид ей было едва ли больше двадцати лет. Яркие рыжие волосы, алая губная помада, а главное, молодость делали девушку настолько очаровательной, что не запомнить ее было невозможно. В руке она держала пакет с условленной надписью местного бутика по продаже очков. Девушка была именно тем человеком, который должен был передать Готье контейнер. Внешне оставаясь спокойной, Кэтрин удивилась молодости девушки. Ей показалось, что столь неопытный, по мнению Готье, сотрудник СВР мог и не справиться с заданием. При этом все риски ложились именно на Кэтрин, поскольку ее визави наверняка имела дипломатический паспорт. Однако ничего не оставалось делать и надо было действовать, причем немедленно. Кэтрин дождалась, когда девушка заметит ее, и пошла к пожарному выходу, поглядывая вниз, чтобы точно рассчитать место встречи именно на узком лестничном пролете. Готье приостановилась и, как только услышала стук каблучков по кафелю ступенек, тоже начала спускаться вниз. Девушка в левой руке держала футляр для очков. Тогда Кэтрин сделала полшага вправо и, поравнявшись с ней, моментально приняла контейнер (с жучками. - Ред.), а затем, не задерживаясь, пошла дальше. На мгновение взгляды их встретились, и... женщины разминулись, чтобы больше не увидеться никогда...

ОДИНОЧНАЯ КАМЕРА И УГРОЗА КАЗНИ

Кэтрин сидела на металлической скамье, обняв руками колени, и дрожала от холода. В полицейском участке работали мощные кондиционеры, и трудно было представить, что за стенами ее одиночной камеры стояла невыносимая жара.

Всю ночь Кэтрин пыталась понять, где они с мужем совершили ту роковую ошибку, которая привела к неожиданному провалу, - и не находила ответа. Вдобавок не давал покоя вопрос: что будет с их детьми? Готье понимала, что ей и Жоржу, скорее всего, предъявят обвинения в шпионаже. В штате Вирджиния это каралось длительным сроком заключения, а при неблагоприятных обстоятельствах - и смертельной инъекцией. Однако эти страшные мысли не застревали надолго - в отличие от, казалось, бесконечного и какого-то безнадежно холодного непонимания: что будет с их детьми?

...Больше всего Готье опасалась применения агентами ФБР психотропных средств. Сопротивляться в таком случае было бесполезно, но добытые таким способом доказательства в суде не принимались и могли иметь только оперативную ценность, ставя под удар всех, с кем она общалась.

- Я прошу вас назвать только свое настоящее имя. Тогда будет и встреча с детьми, и лучшие условия содержания, - произнесла Аддингтон (представитель ФБР. - Ред.).

- Кэтрин, я не понимаю, о чем вы говорите, - спокойно ответила Готье.

- Я знаю, что вы в Сибири родились, - как будто не услышав ответа, продолжила говорить тезка. - Это ведь ужасно. Правда, что там очень холодно?

Аддингтон сделала ошибку, пытаясь своими незатейливыми вопросами подловить Кэтрин. Готье тут же поняла, что такую конкретную информацию агент ФБР могла получить только от кого-то из Москвы. Значит, это было предательство!

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