"Это позорище просто!": Собчак напала на Малышеву после эфира о "детях-кретинах"

Ксения Собчак осудила Елену Малышеву, которая в очередном выпуске своей передачи "Жить здорово"обсуждала деликатный вопрос "откуда берутся кретины". В эфире программы разбирали болезни, которые могут вызвать слабоумие.

Елена Малышева предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины". В заставке программы было написано "Мой ребенок - идиот". По ходу программы телеведущая произносила слово "кретин" в качестве медицинского термина, характеризующего степень умственной отсталости.

Однако Ксения Собчак поведение телеведущей назвала "жестью". "Малышева в себе вообще?", - задалась она вопросом в соцсети. И тут же добавила: "Это позорище просто!".

Меж тем психиатры отметили, что слова "идиот" и "кретин" действительно являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле. "Идиотия - это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", - рассказал детский психиатр Алексей Каротам.

С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов: "Умственная отсталость... может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными", - подчеркнул он.

Чуть позже помощник Елены Малышевой прокомментировал слова ведущей о "детях-кретинах": "Я не знаю, с чего вся шумиха. «Кретин» - это медицинский термин. Хотя я и не суперврач, но даже я знаю, что «кретин» - это медицинский термин".

Отметим, Елена Малышева любит удивлять телезрителей. В ее программе "Жить здорово!" на Первом канале можно увидеть обрезание, прослушать песню про яички и научиться правильно пукать. Многим запомнился и так называемый "танец матки" в одной из ее передач. Сама телеведущая не раз отмечала, что люди без медицинского образования не воспринимают профессиональные термины о женском здоровье. Поэтому цель ее программы - доступным языком рассказывать о том, как работает человеческий организм.

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