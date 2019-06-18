Собчак возмутило ее фото с Богомоловым

Ксения Собчак устроила публичные разбирательства с глянцевым изданием, главным редактором которого является ее давняя приятельница Светлана Бондарчук. Причиной недовольства телеведущей стало фото, на котором гламурная блондинка позирует вместе с Константином Богомоловым на одной из вечеринок "Кинотавра".

Ксения Собчак не привыкла молчать, если что не по ней. На этот раз ее возмутило то, что журнал без разрешения поместил ее и режиссера на обложку. Теледива считает, что сначала надо было спросить разрешения у героев снимка. Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля. Помимо Ксении и Константина на обложке также красуются Федор Бондарчук и Паулина Андреева, а также Алексей Киселев и Маруся Фомина.

"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку", - написала Собчак в блоге глянцевого издания. Через несколько минут сотрудники глянца ответили на претензию Ксении: "Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке...". В ответ Собчак заявила, что долгое время была редактором глянца, поэтому знает "кухню" изнутри и, по ее словам, никогда не позволяла себе подобного: "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения".

hello__ru Ксения Собчак и Константин Богомолов стали героями обложки нового номера HELLO!

Меж тем Светлана Бондарчук пока никак не отреагировала на выпад своей давней знакомой. Зато бойко высказались пользователи соцсети: "Не хочешь показухи, что приперлась тогда на общественное мероприятия, сиди дома с жалюзи на окнах и не выпендривайся", "А вы сами-то мало выкладывали видео без согласования?".

Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон на "Кинотавре" в этом году. На открытии фестиваля 37-летняя телезвезда появилась в прозрачном платье с глубоким декольте. Собчак была в Сочи в компании своего нового возлюбленного Константина Богомолова. Журналистка и режиссер не скрывали нежных чувств, вместе посещали показы и вечеринки, а также позировали фотографам. А на премьере фильма "Давай разведемся" Ксения и Константин столкнулись с Максимом Виторганом. Впрочем, бывший муж экс-ведущей "Дома-2" старательно избегали общества друг друга.

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. Отметим, в декабре Максим Виторган снял обручальное кольцо, а через некоторое время избил Константина в одном из столичных кафе. В марте 2019-го Ксения и Максим публично объявили о расставании. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Однако отец может видеть мальчика, когда пожелает.