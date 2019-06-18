2019-06-18T00:13:12+03:00
Звезды

Собчак возмутило ее фото с Богомоловым

Телеведущая устроила скандал журналу Светланы Бондарчук
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон на "Кинотавре" в этом годуКсения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон на "Кинотавре" в этом годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ксения Собчак устроила публичные разбирательства с глянцевым изданием, главным редактором которого является ее давняя приятельница Светлана Бондарчук. Причиной недовольства телеведущей стало фото, на котором гламурная блондинка позирует вместе с Константином Богомоловым на одной из вечеринок "Кинотавра".

Ксения Собчак не привыкла молчать, если что не по ней. На этот раз ее возмутило то, что журнал без разрешения поместил ее и режиссера на обложку. Теледива считает, что сначала надо было спросить разрешения у героев снимка. Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля. Помимо Ксении и Константина на обложке также красуются Федор Бондарчук и Паулина Андреева, а также Алексей Киселев и Маруся Фомина.

"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку", - написала Собчак в блоге глянцевого издания. Через несколько минут сотрудники глянца ответили на претензию Ксении: "Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке...". В ответ Собчак заявила, что долгое время была редактором глянца, поэтому знает "кухню" изнутри и, по ее словам, никогда не позволяла себе подобного: "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения".

hello__ruhello__ru
Ксения Собчак и Константин Богомолов стали героями обложки нового номера HELLO!
2384 отметок «Нравится»60 комментариевInstagram

Меж тем Светлана Бондарчук пока никак не отреагировала на выпад своей давней знакомой. Зато бойко высказались пользователи соцсети: "Не хочешь показухи, что приперлась тогда на общественное мероприятия, сиди дома с жалюзи на окнах и не выпендривайся", "А вы сами-то мало выкладывали видео без согласования?".

Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон на "Кинотавре" в этом году. На открытии фестиваля 37-летняя телезвезда появилась в прозрачном платье с глубоким декольте. Собчак была в Сочи в компании своего нового возлюбленного Константина Богомолова. Журналистка и режиссер не скрывали нежных чувств, вместе посещали показы и вечеринки, а также позировали фотографам. А на премьере фильма "Давай разведемся" Ксения и Константин столкнулись с Максимом Виторганом. Впрочем, бывший муж экс-ведущей "Дома-2" старательно избегали общества друг друга.

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. Отметим, в декабре Максим Виторган снял обручальное кольцо, а через некоторое время избил Константина в одном из столичных кафе. В марте 2019-го Ксения и Максим публично объявили о расставании. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Однако отец может видеть мальчика, когда пожелает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский перечислил условия для возвращения к работе «нормандской четверки»
Пассажиры попавшего в зону турбулентности лайнера сняли, как стюардессу подбросило к потолку
Адвокат: BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
США прекратят оказывать финансовую помощь трем центральноамериканским странам
Кудрин рассказал о предложениях Счетной палаты для борьбы с бедностью
Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
Из села Чемодановка уехали все жившие там цыгане
Британские истребители в Эстонии сопровождали российские военные самолеты 14 и 15 июня
Врач прокомментировал данные Минздрава о росте заболеваемости раком в России
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями
Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП в нетрезвом виде
В генконсульстве РФ подтвердили информацию о смерти 13-летней россиянки в Испании
В России зафиксировали около 200 случаев лихорадки денге за 2019 год
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Минобороны ужесточит правила обучения в военных вузах
Умерла дизайнер Глория Вандербилт
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
В МИД Латвии пообещали соблюдать договор с Россией о защите памятников
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Российский школьник получил 0 баллов по ЕГЭ из-за ручки
Зарубежные спецслужбы попытались взломать системы управления инфраструктурой РФ
Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат
На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение
1500 артистов спели в Карелии