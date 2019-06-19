Гузеева набросилась на невесту в эфире "Давай поженимся"
Лариса Гузеева много лет является бессменной ведущей программы "Давай поженимся". Актриса, запомнившаяся зрителям по кинолентам "Жестокий романс" и "Жизнь Клима Самгина" славится своим жестким характером. На этот раз звезда дала отповедь невесте прямо во время эфира. А причиной стало желание девушки не только найти жениха, но и прославиться.
27-летняя Кира родилась в Грязовце. Так как городок небольшой, девушка уехала в Вологду, где работает оператором call-центра. Все бы ничего, вот только Кира одинокая. Она упустила всех кавалеров, связавшись с альфонсом. Ее сердце сможет завоевать образованный мужчина атлетического телосложения, который не забывает регулярно чистить зубы.
Лариса Гузеева отчитала невесту на "Давай поженимся!".Лариса Гузеева дала жесткую отповедь участнице Давай поженимся! , которая решила активно развивать свой блог, и объяснила, почему сама она не заводит YouTube-канал.
Помимо прочего она активно развивает свой YouTubе-канал под ником "Багира" и общается с подписчикам. Мечтает стать певицей и прославиться. И эта мечта не пришлась по душе Ларисе Гузеевой. Телеведущая разразилась гневной отповедью в адрес Киры. Более того, артистка неправильно назвала город, в котором родилась ищущая счастья девушка
"Я знаю, что у вас в вашем родном Грязновце теперь поклонников, как грязи... Вот когда блогер заявляет о себе, он хочет чем-то поделиться. То, чего у него в избытке. Я не завожу свой YouTube-канал, хотя у меня большая женская аудитория... Вы - обыкновенная, вы на себя в зеркало смотрите? Кира, на вас нужно уговаривать человека, мужчину, чтобы он взглянул. Публичность - это не ваша судьба", - сказала, как отрезала, знаменитость.
"Давай поженимся!": блогерша из Вологды. Выпуск от 17.06.2019
И тут же предложила выход. По ее словам, Кира должна признать все свои недостатки. "Да, я такая. У меня такой рост, у меня такой вес, у меня такая внешность. Надо ржать над собой. И вы не Багира! Какая вы Багира? Вы начинаете над собой ржать. И девчонки, которые на вас похожи, говорят: "Она же смогла, она же ржет над собой". Вот тогда у вас появится личное пространство, поклонники, у вас появится будущее", - безапелляционно заявила Гузеева.
А на робкие комментарии Киры по поводу ее внешности: "Вы даже не знаете, почему я набрала лишний вес", артистка сказала: "Да какая разница".
Кстати, хейтеры часто критикуют внешность знаменитости. Лариса Гузеева болезненно воспринимает замечания. "Значит так, недорогие не друзья. Я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице, прокляну", - осадила подписчиков звезда экрана.
Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»
ИСТОЧНИК KP.RU
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