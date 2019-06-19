Гузеева набросилась на невесту в эфире "Давай поженимся"

Лариса Гузеева много лет является бессменной ведущей программы "Давай поженимся". Актриса, запомнившаяся зрителям по кинолентам "Жестокий романс" и "Жизнь Клима Самгина" славится своим жестким характером. На этот раз звезда дала отповедь невесте прямо во время эфира. А причиной стало желание девушки не только найти жениха, но и прославиться.

27-летняя Кира родилась в Грязовце. Так как городок небольшой, девушка уехала в Вологду, где работает оператором call-центра. Все бы ничего, вот только Кира одинокая. Она упустила всех кавалеров, связавшись с альфонсом. Ее сердце сможет завоевать образованный мужчина атлетического телосложения, который не забывает регулярно чистить зубы.

Лариса Гузеева отчитала невесту на "Давай поженимся!".Лариса Гузеева дала жесткую отповедь участнице Давай поженимся! , которая решила активно развивать свой блог, и объяснила, почему сама она не заводит YouTube-канал.

Помимо прочего она активно развивает свой YouTubе-канал под ником "Багира" и общается с подписчикам. Мечтает стать певицей и прославиться. И эта мечта не пришлась по душе Ларисе Гузеевой. Телеведущая разразилась гневной отповедью в адрес Киры. Более того, артистка неправильно назвала город, в котором родилась ищущая счастья девушка

"Я знаю, что у вас в вашем родном Грязновце теперь поклонников, как грязи... Вот когда блогер заявляет о себе, он хочет чем-то поделиться. То, чего у него в избытке. Я не завожу свой YouTube-канал, хотя у меня большая женская аудитория... Вы - обыкновенная, вы на себя в зеркало смотрите? Кира, на вас нужно уговаривать человека, мужчину, чтобы он взглянул. Публичность - это не ваша судьба", - сказала, как отрезала, знаменитость.

"Давай поженимся!": блогерша из Вологды. Выпуск от 17.06.2019

И тут же предложила выход. По ее словам, Кира должна признать все свои недостатки. "Да, я такая. У меня такой рост, у меня такой вес, у меня такая внешность. Надо ржать над собой. И вы не Багира! Какая вы Багира? Вы начинаете над собой ржать. И девчонки, которые на вас похожи, говорят: "Она же смогла, она же ржет над собой". Вот тогда у вас появится личное пространство, поклонники, у вас появится будущее", - безапелляционно заявила Гузеева.

А на робкие комментарии Киры по поводу ее внешности: "Вы даже не знаете, почему я набрала лишний вес", артистка сказала: "Да какая разница".

Кстати, хейтеры часто критикуют внешность знаменитости. Лариса Гузеева болезненно воспринимает замечания. "Значит так, недорогие не друзья. Я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице, прокляну", - осадила подписчиков звезда экрана.