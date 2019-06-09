"Ад, который я пережила, не сравним ни с чем": горе выбило Гузееву из колеи

Лариса Гузеева полюбилась телезрителям не только как звезда фильма "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. Последние 11 лет она является бессменной телеведущей программы "Давай поженимся". На экране зрители привыкли видеть звезду, которой палец в рот не клади. Все знают - Гузеева за словом в карман не полезет, а уж если надо кому врезать, так ее острое словцо - прямое тому доказательство. Потому мало кто знает, что сейчас знаменитость переживает самый тяжелый период в своей жизни.

"Ад, который я пережила прошлой осенью после ухода мамы, не сравним ни с чем. Все остальное рядом не стояло... Не думаю, что когда-нибудь переживу ее уход", - поделилась болью Лариса Гузеева.

Когда Альбина Андреевна умирала, актриса, приезжая навестить родительницу в больницу, знала: скоро конец. Она ушла из антрепризы. А на съемки "Давай поженимся" была вынуждена ездить через не могу. "И так до двух ночи. И плакать нельзя - грим. Вот это был ад. Пока я там Петрушкой прикидывалась, надо было просто держать маму за руки... Вот это был ужас", - цитирует знаменитость ТАСС.

Гузеева понимает, что жизнь продолжается, а маму не вернуть, но признается, что смерть близкого человека выбила ее из колеи и пока она не в силах справиться с горем: "У меня дети, у меня семья. Но тогда мне очень хотелось уйти из программы, сказать: "Что я здесь делаю?" Жизнь разделилась на "до" и "после". Конечно, я собрала себя, пытаюсь держаться. Но смысл пока не могу найти, все потеряла..."

_larisa_guzeeva_ Альбина Андреевна

Актриса была очень близка с родительницей, а у ее детей давно своя жизнь. "А у нас с мамой была наша жизнь. Знаете, у меня очень мало воспоминаний, связанных с детьми. Что-то есть, но в основном все истории связаны с мамой. Все мечтали о хороших мужчинах, а я просто мечтала жить с мамой. Я была абсолютно ее дочь! Я до сих пор не могу ни с кем о ней говорить, это самое интимное и тяжелое, что было в моей жизни. И все стало мне неинтересно", - не находит себе места Гузеева.

Она признается, что нет минуты, чтобы она не думала о маме: "Что бы я ни делала, вспоминаю ее. Все связано с мамой. Ехать на море - а как без нее? Последние 22 года отдыхали вместе, подстраивалась под нее. Сейчас первое лето без нее. Утром ухожу — она меня не провожает, вечером прихожу - не встречает. А всегда встречала... У меня не было необходимости в подругах, если я хотела посидеть и поболтать, могла сделать это вместе с мамой. Я только с ней была сама собой... Я очень скучаю... Не с кем разговаривать... Мне хотелось наряжаться для нее, если что-то получалось и были успехи - надо было поделиться с ней. Хотелось достичь высот, чтобы она гордилась...".

Сейчас Лариса Гузеева пытается выйти из своего состояния. И даже не обижается на тех, кто ее критикует и пытается выведать что-то о ее личной жизни. "Мы такая нация, которая очень эмоционально реагирует на все, с тактом знакомы через одного. Мы даже в родственных отношениях хотим друг другу залезть в душу, все знать... Не остается личного пространства. У нас нет закрытых дверей, все ломятся друг к другу через забор", - констатирует она.