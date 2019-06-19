За наследство Алибасова уже началась война

Бари Алибасов выписан из Склифа, где провел почти две недели. Напомним: продюсер случайно выпил жидкость для прочистки труб (увы, тара «Крота» оказалась очень похожа на бутылку с соком). И хотя самое страшное уже миновало и Бари Каримович объявил, что будет жить до 100 лет, его близкие люди уже делят его имущество. По слухам, циркулирующим в звездной тусовке, наследники переругались едва ли не у постели больного артиста!

Завещание переписали в реанимации

Своими эксцентричными выходками Алибасов славился еще в советские времена, а в последние годы так и вовсе преуспел в чудачествах. Семь лет назад отец «на-найцев» даже организовал... собственные похороны.

- Все было очень серьезно: он укладывался в гроб, звал друзей на прощание, заказывал ритуальную фотосессию, - рассказал «Комсомолке» друг семьи, пожелавший остаться неназванным. - Мы всё послушно исполняли, и никто даже пальцем у виска не крутил. Хотя вопросы, конечно, были. Зачем все это? Но больше всех удивились посетители ритуального зала, когда живой и невредимый Алибасов восстал из гроба!

Тогда же Алибасов написал завещание, детали которого не раскрываются до сих пор. Но, по словам источника «КП», в этом документе было мало наследников и ссориться там было некому.

Однако на второй день после отравления, чувствуя, что силы его покидают, Алибасов срочно вызвал в реанимацию нотариуса и составил новый документ. Зачем?

- За это время в его жизни многое изменилось, - продолжает наш собеседник. - Во-первых, Бари успел разойтись с пятой женой, своей помощницей Викторией Максимовой, и жениться на своей давней подруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. У той сложная судьба: с одной дочкой не общается, с другой со скандалом делила квартиру. Бари ее очень любит и всегда хотел защитить. А кроме того, в его жизни появилась старшая дочь Вера от первого брака (с одноклассницей Светланой Боховчук). Долгие годы Алибасов ни сном ни духом не ведал о ее существовании, но когда они познакомились, принял с радостью.

В квартирах Алибасова немало самых разных неожиданных вещиц.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Распилить на четыре части

Пиарщики Алибасова поспешили раскрыть прессе детали нового завещания, хотя ни один нотариус не позволил бы этого сделать. Итак, если верить предоставленной информации, все свои богатства (Алибасов не раз заявлял, что его состояние исчисляется миллионами долларов) артист поделил между четырьмя наследниками:

- сыну Бари Алибасову-младшему достанется роскошное жилье отца в Мерзляковском переулке: девятикомнатные апартаменты площадью 220 квадратов и две квартиры поменьше - по 100 метров;

- Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной супруг отписал земельный участок в Подмосковье, а также акции и ценные бумаги на 2 млн «зеленых»;

- группа «На-На», а именно старейшие участники Владимир Политов и Слава Жеребкин, получат права на группу;

- помощнику Сергею Моцарю Алибасов завещал любимого кота - канадского сфинкса Чучу.

Но, похоже, такая дележка понравилась не всем.

- Алибасов-младший даже не догадывается, что на квартиру, которую он уже считает своей, будет претендовать дочь Вера из Киева, - рассказала «КП» писательница и близкая подруга Бари Лена Ленина. - Говорят, у Алибасова-младшего много долгов, ведь сам он нигде не работает. А еще в группе «На-На», по слухам, перессорились солисты, унаследовавшие группу, и даже на эфиры больше не ходят вместе. Не исключено, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть...

Селфи из больницы с сыном. Продюсер верен себе, зная, что из любой неприятности можно устроить шоу. Фото: instagram.com/barialibasovjr

«С сестрой делиться не буду»

Связаться с Верой «Комсомолке» не удалось, а вот Бари Алибасов-младший на деликатные темы разговаривает охотно, правда, больше отшучивается.

- Поймите, настоящих подробностей не знает никто, кроме моего отца и его нотариуса, - признается сын продюсера. - Папа всегда говорил, что завещает мне три вещи: долги, врагов и болезни. А я всегда обещал это преумножить!

- Но ведь, кроме шуток, Бари Каримович - очень богатый человек...

- Да я и сам небедный - работаю бизнес-тренером, за одну лекцию получаю 750 тысяч рублей. А в год у меня 100 лекций, вот и посчитайте (здесь, похоже, наследник артиста преувеличивает. Судя по его сайту, последние тренинги он проводил в марте. - Ред.).

- Говорят, вашу сестру Веру Бари Каримович в завещании не указал.

- О, Вера прекрасная женщина. Когда я ее увидел, сразу понял: это моя сестра, алибасовская порода! У нее на лице все написано. Но если отец не упоминает ее в завещании, это его дело.

- А вы по-братски не поделитесь? Все-таки она небогата, живет на Украине.

- Отцовским имуществом я не готов распоряжаться, перераспределять ничего не буду! Пусть Вера в любой момент приезжает ко мне в гости в Москву, я приму ее как родную. И если надо будет, помогу без всякого отцовского наследства. Так и напишите!

Нежелание делиться понятно, ведь недвижимость Алибасова дорогая даже по столичным меркам: похожие квартиры в этом же доме стартуют от 70 миллионов рублей. А девятикомнатные апартаменты с двумя санузлами потянут на сотни миллионов, тем более что после пожара в 2011 году продюсер отгрохал дизайнерский ремонт стоимостью 2,5 млн долларов.

«Комсомолка» желает Бари Каримовичу скорейшего выздоровления!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

Авторские миллионы

Однако квадратные метры - не единственный повод для раздора среди наследников. Есть кое-что еще, приносящее стабильный доход в миллионы рублей в месяц, а именно - авторские права.

- Бари Каримович, так же как и я, покупал песни для группы «На-На» и регистрировал их в РАО (Российское авторское общество. - Ред.) как личную собственность, - объясняет коллега и друг артиста, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. - И теперь всегда и везде, где бы ни звучали наши хиты - в поездах ли, в самолетах, ресторанах, да хоть на концерте наших же групп, - мы получаем процент. Например, приехала группа куда-то выступать, заработала на билетах миллион. С этой суммы 5% отчисляется в РАО - получается 50 000 рублей. Из этого полтинника 40% общество забирает себе, 60% отправляет Бари на карточку, попутно из его денег удерживается подоходный налог.

Андрей Разин.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По словам Разина, суммы набегают очень приличные.

- Я 32 года получаю авторские, каждый месяц по-разному: от 1,5 до 5 млн рублей, - признается продюсер. - Вот, например, несколько лет назад Юля Началова в телешоу пародий перевоплотилась в Шатунова и спела «Белые розы» - за одно это выступление канал заплатил мне 300 тысяч рублей.

Однако не факт, что именно эти авторские права Бари Алибасов по новому завещанию подарил группе. Разин уверен, что речь идет только о правах на выступления под брендом «На-На», что даст возможность артистам зарабатывать на гастролях и корпоративах. А отчисления, скорее всего, достанутся сыну как прямому наследнику. Из-за того что деталей документа доподлинно никто не знает, близкое окружение продюсера нервничает.

- Если Алибасов разрешил ребятам пожизненно выступать под этим названием, как я в свое время разрешил Шатунову исполнять все хиты «Ласкового мая», это было бы для них щедрым подарком. Ведь тогда они будут зарабатывать на жизнь и никто не сможет их шантажировать отсутствием разрешения на использование бренда, - рассуждает Разин. - Хотя, если нет, сын Алибасова может пойти им навстречу - парень он адекватный, должны как-то договориться...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Дочь имеет право на треть

- Завещание может быть отменено, если заинтересованная сторона докажет, что ущемлены ее права. Такой стороной может выступить любой родственник, например дочь Алибасова, - объясняет адвокат Андрей Безрядов. - Если при жизни артиста она не была признана дочерью по суду, то в случае его смерти ей придется сначала доказать родство, и только потом можно обращаться с иском об оспаривании документа. Когда завещание отменяют, родственники первой очереди - дети, родители, жены и мужья - делят наследство по закону, то есть в равных долях между собой. Таким образом, в данном случае на троих.

Что касается наследников, которые указаны в завещании и не являются родственниками, требовать больше, чем отписано в документе, не получится: они могут только отстаивать свои права на завещанное имущество.

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