2019-06-20T14:02:45+03:00
Происшествия

Отец трех братьев-участников драки со спецназовцем ГРУ заявил в полицию о пропаже сына

Парень в этой драке якобы получил два пулевых ранения. А затем исчез [видео]
Ася КОЛОСОВА
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Никита Белянкин, убитый в уличной драке, некоторое время служил в спецназе ГРУ.Никита Белянкин, убитый в уличной драке, некоторое время служил в спецназе ГРУ.
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В деле об убийстве спецназовца ГРУ, 24-летнего Никиты Белянкина, случился совершенно неожиданный поворот. Спустя почти месяц после массовой драки в Красногорском районе Подмосковья заявление в полицию о пропаже сына подал Ромик Айрапетяна. Это отец трех братьев-армян, которые участвовали в драке. Двое его сыновей Гамлет и Грант сейчас находятся в СИЗО. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. А вот третий сын, Оганес в этой драке якобы получил два пулевых ранения и пропал.

Свою версию событий "Комсомолке" рассказал адвокат семьи Айрапетян Карен Нерсиян, который проводит собственное расследование.

- Отец пропавшего Оганеса уверяет, что в той драке сын получил два ранения. Откуда такая информация, есть ли какие-то доказательства?

- Это действительно так. Он был ранен в шею и грудь. Есть свидетели, которые видели, как он садился в такси. По их словам, было очень много крови. Я уже в СИЗО общался со своим подзащитным Грантом, который подтвердил, что Никита Белянкин дважды в упор выстрелил в Оганеса. Он признался, что после этого был так зол, что ударил его ногой. При этом своего брата он больше так и не видел. В материалах уголовного дела есть информация об изъятии с места проишествия четырех гильз. А нам в самом начале говорили всего об одном предупредительном выстреле в воздух. Кроме того, следствием уже установлен и опрошен тот самый водитель такси, который увозил с места проишествия Оганеса. Вся информация о нем засекречена. Мне, как адвокату, не дают ознакомиться с ней.

- Вы самостоятельно пытались найти Оганеса? И зачем он вообще уехал на такси, если можно было вызвать скорую?

- Думая, он просто испугался и кто-то посоветовал ему воспользоваться именно такси. Конечно, мы пытаемся установить его местонахождение. Отец с первых дней его искал. Он объехал все морги и больницы, но его нигде нет. Все его документы, в том числе российский и загранпаспорт, находятся дома. Со своей стороны я сделал запрос и получил ответ , что Оганес не выезжал а Армению. Кстати, не пытались скрыться на родине и его братья. Они были задержаны на территории Московской области.

Оганес Айрапетян. Фото из личного архива

Оганес Айрапетян. Фото из личного архива

- Вы простите, но возникает резонный вопрос. Почему так долго отец, зная о пропаже и ранениях сына, не обращался в полицию?

- Он несколько раз пытался написать заявления, но их просто не принимали. В понедельник, 17 июня, он был вынужден обратиться за помощью ко мне. Мы вместе составили заявление и он отправился в Красногорское отделение полиции. И там ему снова сказали, что не примут. Зарегистрировали обращение только после того как я лично вмешался в этот процесс.

Никита Белянкин служил в спецназе и дважды бывал в командировках в Сирии.

Никита Белянкин служил в спецназе и дважды бывал в командировках в Сирии.

- По вашей версии, где все это время находится Оганес?

- Его телефон выключен. У нас даже никаких предположений нет. Остается только надеяться, что он жив. На самом деле именно это сейчас больше всего волнует отца. Но, скорее всего, он был задержан правоохранительными органами и умер от ранений. Причем эту информации просто скрывают.

- Зачем это делать? Кому это выгодно?

- Официальному следствию. Это уголовное дело с первых дней получило небывалый резонанс. Только все было подано как геройство спецназовца, а наличие пулевых ранений совсем по-другому повернет общественное мнение. Но правда тут никому не нужна.

- А как братья оказались в этом кафе?

- У Гранта Айрапетяна был день рождения. Разумеется, все братья пришли поздравить. Его квартира находится в том же доме, что и кафе. Уже вечером они спустили в кафе, чтобу выпить кофе и съесть торт. Но внутри не было свободных мест и они просто вышли на улицу, где и была эта драка.

- Ранее СК официально заявлял, что удар ножом - дело рук 41-летнего Сергея Ходжаяна? Почему же Гранта и Гамлета обвиняют именно в убийстве?

- По версии следствия, нож действительно был у Ходжаяна. Моих же подзащитных обвиняют в том что уже после нанесения ножевого ранения они якобы продолжили наносить удары Никите . А вообще в СИЗО находятся 9 человек. Многих, так же как и братьев , обвиняют по статьям " Убийство " и "Покушение на убийство". Некоторых привлекли по статье "Хулиганство" .

Видео задержания подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина.

- Наверняка вся драка есть на записи камеры видеонаблюдения, которая установлена на фасаде кафе. Вы ее видели?

- Запись есть в материалах уголовного дела, но ознакомиться с ней до окончания следствия адвокатам и родственникам не дадут. Мне остается только надеяться на честное расследование.

СКАЗАНО

Отец убитого спецназовца Алексей Белянкин: Если есть ранений или убитый человек, то где он?

На тоже самое надеется и отец убитого спецназовца Алексей Белянкин. Об обвинениях в адрес сына он узнал от журналистов.

- Это откровенный бред. Если есть ранений или убитый человек, то где он? С казать можно что угодно. Но должны же быть доказательства. Думаю, отец этих троих парней просто защищает своих детей. Его можно понять по-родительски. А лучшая защита, как известно , это нападение. Именно такую тактику он и выбрал. Хочу сказать , что голословно обвинять и порочить честь своего сына я никому не позволю. У нас тоже есть адвокат и тут попахивает клеветой, - прокомментировал отец Никиты.

Кстати, днем ранее в среду, 19 июня, Никита Белянкин был посмертно награжден медалью "За мужество и отвагу".

Задать прямые вопросы следствия и получить на них честные и оперативные ответ у нас не получилось. Мы направили запрос в Следственный комитет России и обязательно опубликуем ответы на поставленные в нем вопросы. Главный из которых: был ли ранен человек в этой массовой драке? Следите за публикациями на нашем сайте.

Напомним, ценой собственной жизни 24-летний боец Никита Белянкин спас двоих русских парней, которые ввязались в пьяную драку с 11 армянами. Все произошло 1 июня в поселке Путилково Московской области. В убийстве обвиняют 41-летнего Сергея Ходжаяна. По версии следствия, именно он нанес Никите ставший смертельным удар ножом в сердце.

О том что смелый парень достоин награды сразу же после его смерти заговорили друзья и совершенно незнакомые с ним люди со всей России. В соцсетях они собирали подписи в поддержку этой идеи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина посмертно наградили медалью "За мужество и отвагу"

Награду вручили младшему брату бойца - Тимофею (подробности)

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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