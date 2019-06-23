Лолита: "Очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться"

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Певица рассказала о том, как научилась жить в гармонии с собой, а также раскрыла секрет успеха у противоположного пола.

"Я начала набирать вес с 45 лет, и он обусловлен моей конституцией и родословной. До этого я весила 56 кг и не получала никакого удовольствия от себя: считала себя жирной, страшной. И надо сказать, что очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться", - рассказала Лолита Милявкская изданию Glamour.

Также знаменитость поведала о том, в какой момент научилась жить в кайф. "Надо понять, что всем ты мил не будешь... Поэтому я перестала себя гнобить, я уже себя простила за все. Но это уже состояние женщины, которой 55. И мне уже глубоко наплевать. В 30 мне было не все равно, в 40 мне было не все равно", - сообщила певица.

По ее словам, честность принесла ей большие дивиденды. "Одни меня зачислили в ранг «долбанутая»... А другие говорят: «Нам нравится открытость, откровенность, может, она не права, но в этом что-то есть». Открытость не забрала у меня работу, наверное, даже прибавила. Но, скажем, желание не сгибаться и говорить правду не привело меня, к счастью, к чинопочитанию и поклонению", - отметила исполнительница.

Она призналась, что благодарна молодым коллегам, которые берут ее в свои проекты. Лолита не скрывает - она с удовольствием принимает приглашения. " Они все ко мне на «вы», хотя я прошу обращаться на «ты». Я просто хожу за глотком воздуха, а им интересно, как мыслит старшее поколение и насколько старшее поколение может адекватно вливаться в сегодняшнее время. Оно настолько быстрое, что это очень тяжело. Иногда тошнит, что ты не успеваешь влиться, хотя бежишь как угорелый", - посетовала Милявская.