55-летняя Лолита Милявская в купальнике крупным планом показала зону декольте

Лолита Милявская улетела в теплые края. На курорте женщина без комплексов показала фигуру в купальнике. Певица не только похвасталась пышным бюстом, но и молодым мужем в плавках.

"Сайз+ приветствует Вас!", - подписала ролик Лолита Милявская. Одна из самых ярких и экстравагантных звезд отечественного шоу-бизнеса в сине-фиолетовом купальнике явила публике пышный бюст со словами: "Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз + пошел".

После этого она направила камеру телефона на пятого мужа Дмитрия Иванова. "Лучше мужа покажу, он у меня «сайз-минус»!", - гордо сообщила знаменитость.

lolitamilyavskaya Лолита Милявская похвасталась фигурой в купальнике и показала мужа в плавках

Поклонники пришли в восторг. Под роликом нет ни одного гневного комментария. Фолловерам нравится искренность их любимицы и они льют елей, выказывая свои чувства к 55-летней звезде.

Лолита - одна из немногих звезд отечественной эстрады, которая нисколько не переживает из-за своего лишнего веса или морщин. Звезда прекрасно себя чувствует как в обтягивающем прозрачном комбинезоне, так и в бикини. Красота певицы завораживает не только ее поклонников, но и рекламодателей. На прошлой неделе знаменитость стала амбассадором всемирно известного косметического бренда.

К слову, Лолита уже девять лет замужем за тренером по игре в сквош и фитнесу, теннисистом Дмитрием Ивановым. Он младше жены на 11 лет, но разница в возрасте не мешает супругам любить друг друга и быть счастливыми.