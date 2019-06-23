Зурабишвили: Туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию

СЕГОДНЯ 04:46 2019-06-23T05:00:23+03:00

По словам грузинского президента, политикам нужно решать «проблемы, лежащие в основе произошедшего»

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Политические разногласия не должны влиять на туристический поток в самом начале сезона летних отпусков, убеждена президент Грузии Саломе Зурабишвили. В интервью Euronews она заявила, что отдыхающим из России можно и нужно приезжать в ее страну, которую, по словам Зурабишвили, россияне очень любят.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего», - сказала она.

Саломе Зурабишвили добавила, что претензии стран друг к другу, «несмотря ни на что», не должны «повлиять на туристов, население и мирную среду в Грузии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU