Зурабишвили: Туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию
Политические разногласия не должны влиять на туристический поток в самом начале сезона летних отпусков, убеждена президент Грузии Саломе Зурабишвили. В интервью Euronews она заявила, что отдыхающим из России можно и нужно приезжать в ее страну, которую, по словам Зурабишвили, россияне очень любят.
«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего», - сказала она.
Саломе Зурабишвили добавила, что претензии стран друг к другу, «несмотря ни на что», не должны «повлиять на туристов, население и мирную среду в Грузии».
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.
Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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ИСТОЧНИК KP.RU