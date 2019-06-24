"Метаморфозы" Путина, ключница с квасом, апостолы vs гробокопатели и нервные грузины

Прямая линия с В. В. Путиным кроме многоразличных иных интриг интересовала многих еще и тем, что президент РФ скажет про своего друга А. Л. Кудрина. Председатель Счетной палаты, а в прошлом лучший министр финансов в мире, приобрел такое звание, поскольку необычайно твердо исповедовал принцип "и кроватей не дам, и умывальников". Вместо этого он испытывал страсть к накоплению сокровищ, обращался к доходам казны с прочувствованным словом:

"Ступайте, полно вам по свету рыскать,

Служа страстям и нуждам человека.

Усните здесь сном силы и покоя,

Как боги спят в глубоких небесах".

И складировал деньги в US treasuries.

Однако при визите А. Л. Кудрина к В. В. Познеру с ним произошел мировоззренческий перелом. Он сообщил, что политика правительства, полностью соответствующая его прежним идеалам (с той лишь разницей что теперь скупым рыцарем служит его бывший зам и верный ученик А. Г. Силуанов), на самом деле губительна и может привести с социальному взрыву. Обедневший от бюджетного профицита народ может возроптать, и тогда никому мало не покажется. Чтобы предотвратить взрыв, господин Профицит вдруг обратился в господина Дефицита и предложил вести щедрую социальную политику, раздавая деньги бедствующему народу направо и налево.

Такой вольт на 180 градусов смутил Д. С. Пескова (да и кого бы не смутил), и тот придумал благожелательное объяснение обращения Савла в Павла. По словам Пескова, оскудение народа вправду имеет место, однако "неправильно оценивать эту проблему гипертрофированно" и отнес кудринскую горячность к "эмоциональным проявлениям". Впрочем, в санаторий, где лечат расстроенные нервы, Песков Кудрина все же не отправил. Д. А. Медведев был более суров, осудив "общие рассуждения в экспертно-популистском ключе". Хотя, казалось бы, популистская экспертиза есть новый и небывалый жанр – что-то вроде деревянного железа.

Прямая линия с Владимиром Путиным кроме многоразличных иных интриг интересовала многих еще и тем, что президент РФ скажет про своего друга КудринаФото: REUTERS

Все ждали, что скажет В. В. Путин. Тот не ушел от ответа, а прямо объяснил, что имеет место метаморфоза: "Перековался: он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную "кубышку" и говорит, что должны отсечку нефтяных доходов увеличить". Дело известное, римско-молдавский поэт Овидий даже написал поэму "Метаморфозы", в которой поведал, как нимфа Дафна, преследуемая Аполлоном, обратилась в лавровое дерево, а прекрасный юноша Гиацинт, которого опять же Аполлон, склонный к дискобольству, по неосторожности зашиб диском, после чего юноша обратился в цветок etc. Отчего бы и Кудрину не обратиться в Глазьева?

Тем более, что В. В. Путин всячески поощряет свободу мысли: "Но правда, ему тут же его коллеги, почти ученики, оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее. Пускай поспорят". Ап. Павел указывал: "Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные" (1 Кор. 11:19). В отечественной экономической мысли вот уже тридцать лет искусные все никак не открываются, так что имеет смысл продолжить разномыслие.

Но самое важное послание было сделано В. В. Путиным уже после прямой линии, в неофициальной части. В кулуарах от ответил на вопрос журналистки Наили Аскер-заде, какую окрошку он предпочитает: на квасе или на кефире. Президент РФ является убежденным сторонником кваса и даже держит в своей усадьбе специальную ключницу, изготовляющую квас – вырви глаз.

Что вполне резонно. Кисломолочный холодный суп уже имеет болгарское название "торатор", и непонятно, к чему тут приплетать окрошку. Это как если бы какой-нибудь человек, склонный к перверсиям, придумал заправлять испанский гаспачо свинячьим лимонадом (фр. " limonade de cochon "), т. е сухарным квасом.

Тем временем, покуда А. Л. Кудрин метаморфирует, министр экономического развития М. С. Орешкин мощно развивает. По распоряжению первого министра число заместителей Орешкина увеличено до двенадцати, что есть рекорд. У С. К. Шойгу в МО только одиннадцать паладинов, столько же у С. В. Лаврова и А. Г. Силуанова. Глава ЦБ Э. С. Набиуллина смотрится совсем убого – у нее только девять замов. Тогда как М. С. Орешкин по количеству сподвижников достиг уровня "Легенды о Кудеяре" –

"Днем с министерскими тешился,

Ночью развитье творил.

Вдруг у Максима Орешкина

Совесть Господь пробудил".

После чего экономический подъем неминуем.

При этом знаковое число паладинов встречается не только во властных структурах. Двенадцать журналистов из различных изданий решили завершить труд И. В. Голунова о гробокопателях и научить все народы тому, сколь преступен ритуальный бизнес. Если в рамках ритуала всем двенадцати не подбросят запрещенные вещества, апостолы И. В. Голунова наконец-то покончат с гробокопателями – "Отребью человечества сколотим крепкий гроб".

Но не только гробокопатели изощрены в провокациях. Робкие грузины изощрены в них не менее. Уступая настояниям гостеприимной грузинской стороны Межпарламентскую ассамблею Православия решено было провести в Тифлисе, в здании парламента. Председателя ассамблеи православного коммуниста С. А. Гаврилова радушные хозяева усадили, согласно протоколу, в председательское кресло, что уязвило грузинское национальное достоинство. Тут же в залу вбежали робкие грузины, и началась свалка, затем продолжившаяся перед зданием парламента – уже с участием полиции.

Председателя ассамблеи православного коммуниста С. А. Гаврилова радушные хозяева усадили, согласно протоколу, в председательское кресло, что уязвило грузинское национальное достоинствоФото: скриншот видео

История с коммунистом Гавриловым живо напоминает рассказ М. М. Зощенко "Нервные люди" о прискорбном случае с инвалидом Гаврилычем. В коммуналке на углу Глазовой и Боровой произошел спор между жиличками Марьей Васильевной Щипцовой и Дарьей Петровной Кобылиной о принадлежности ёжика для прочистки примуса. "Тут шум и дискуссия поднялась вокруг ёжика. Все жильцы, конечно, поднапёрли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является. "Что это,— говорит,— за шум, а драки нету?". Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось". Страшное дело произошло с Гаврилычем: "В это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает".

Далее в дело включилось МВД, совершенно как на проспекте Руставели. "Какой-то паразит за милицией кинулся. Является мильтон. Кричит: "Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!".

А причина одна, что на Руставели, что на углу Глазовой и Боровой – "Народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерётся грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются".