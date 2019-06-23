Эксперты ответили на вопрос, как России дальше быть с Грузией

Владимир Соловьев, журналист, телеведущий:

- Продолжать разумную политику, не спускать обид и тихо и спокойно наказывать рублем. Вон как уже президент Грузии поменяла свою позицию. Вы, конечно, агрессоры и оккупанты, но денег, пожалуйста, дайте. И в гости приезжайте. Трогательная позиция, но нет. Если уж агрессоры и оккупанты, то и в гости не зовите. Будьте последовательны.

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

- Думаю, если власти Грузии считают Россию врагом, недопустимо, чтобы был открыт наш рынок для грузинского вина и других товаров. Президент должна публично извиниться либо стать персоной нон грата до конца ее политической карьеры. А для возвращения российских туристов должна быть обеспечена безопасность, чего власти Грузии делать не хотят.

Игорь Гвритишвили, политолог, член Союза грузин России:

- Мое личное мнение - немножко из мухи слона раздули. Это ведь был повод для радикальной оппозиции, чтобы выйти на улицу. Она всегда его ищет и находит. А российская сторона сыграла на руку оппозиции. Великая держава должна быть всегда немножко снисходительной. Зачем нам, россиянам, нынешнее обострение - совершенно непонятно.

Никита Кричевский, доктор экономических наук:

- Я не могу с уверенностью сказать, что Россия будет применять набор экономических санкций в отношении Грузии по итогам последних событий. Но я уверен, что разрыв торговых отношений с Россией окажется весьма болезненным для Грузии. Более 15% грузинского экспорта приходится на Россию. А это цифра весьма серьезная. Для России же отсутствие торговых отношений с Грузией окажется практически незаметным.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации:

- Надо подождать, пока наши братья придут в себя. Потому что острые приступы русофобии сопровождаются вот такими психическими отклонениями. Ну а страна, глава которой позволяет себе такие высказывания, которые носят явно провокационный характер, должна подвергаться санкционному воздействию.

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