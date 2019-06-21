В Москве показали признание хозяина миллиардов полковника Захарченко

Защита бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о коррупции, и получившего штраф в размере почти 118 миллионов рублей, решила обжаловать приговор. Полковника просят оправдать.

Не так давно суд уже оправдал Захарченко по одному из трех ключевых обвинений. Неужели полковнику удастся уйти от ответственности по всем пунктам?

Сразу пять адвокатов экс-полковника решили поведать общественности об ошибках следствия и прокуратуры, а заодно представить человека, который по их заявлению является истинным владельцем найденной в квартире сводной сестры Дмитрия Захарченко валюты на сумму в 8,5 миллиардов рублей.

Раньше в суде муж сводной сестры полковника из Ростова на Дону Владимир Разгонов заявлял, что заработал 8,5 миллиарда рублей на открытии первых видео салонов в 90-е годы и ремонте квартир в Москве.

Однако, в последнее время все больше данных говорят о том, что миллиарды имели банковское происхождения. Говорят, что на большинстве упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". Так чьи же это были деньги, которыми так вольготно пользовались близкие полковника?

Председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», Александр Карабанов поднял тему злоупотреблений силовиков в делах, которые касаются бизнесменов.

- Дело Захарченко - дело человека который пытался вернуть в бюджет 2 миллиарда рублей, а над ним за это расправились, - заявил адвокат.

Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко, Александр Горбатенко, намекнул, что полковник влез в отношения предпринимателей и силовиков, которые его за это наказали.

Горбатенко отметил, что найденные 8,5 миллиардов рублей принадлежат родственникам полковника, и отношения к ним Захарченко не имеет.

«Доказать обратное следствие и суд не смог», - заявил юрист.

Виктор Емельянов, который также представляет интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко заметил, что легальность 19 миллионов, которые были найдены в квартире матери Захарченко подтверждены ей полностью.

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Пресненском районном суде. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

- А средства найденные во время задержания в автомобиле Захарченко были оборотными средствами его знакомого предпринимателя, что подтверждено официально, - убеждал журналистов Емельянов.

После этого адвокаты показали не предпринимателя, о котором шла речь, а видеозапись монолога все того же мужа сводной сестры Захарченко Владимира Разгонова, который очередной раз заявил о том, что все обнаруженные деньги заработал он лично.

Напомним, в 2016 году в квартирах, принадлежащих членам семьи Дмитрия Захарченко были обнаружено валюты на 8,5 миллиардов рублей наличными.

Когда в 2016 года "Комсомолка" попыталась выяснить, что думает сам заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко по поводу выдвинутых ему обвинений он заявил, что деньги ему не принадлежат.

Вот, что он тогда заявил «Комсомолке»:

«Эти деньги никак не соотносятся с выдвинутыми обвинениями. Думаю, что их даже не ожидали обнаружить. Надо выяснить у сводной сестры, чьи это средства. С ней я обычно виделся довольно редко: может, раз в полтора года. Думаю, что собственник этих денег скоро найдется. Мне трудно уследить за тем, чем занимается сестра. У нас не настолько близкие отношения. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Но общего бизнеса у меня с ним нет».

На заседаниях суда множественные родственники полковника заявляли, что заработали миллиарды "выращивая овощи и фрукты на садовом участке", "пасли скот", "делали ремонт в московских квартирах", а один из адвокатов даже предложил принять бесхозные 8,5 миллиардов рублей за найденный клад! И «соответственно истребовать у государства процент за его находку», а потом его «поделить между участниками судебного процесса».

Но обвинение на предложение «поделить» отреагировало тотальной конфискацией средств и имущества Захарченко, его родственников и его знакомых.

Прокурор отметил, что все 9 родственников и близких полковника не только знали о наличии крупного "клада" в квартире Разгоновой, но и регулярно пользовались этими средствами. Рядом с коробками была обнаружена тетрадка в клеточку, которую прилежно вела мать полицейского Валентина Захарченко. Она записывала суммы в столбик, контролировала расходы купюр из каждой коробки.

Делала это бывшая учительница с такой точностью, что когда следствие пересчитало все купюры, то они совпали с данными в тетрадке. Там же были обнаружены генеральные доверенности на мать и сестру Захарченко, которые позволяли им пользоваться всеми счетами и средствами полковника, на случай его ареста или смерти.

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