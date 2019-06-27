«Ладно, я слетаю сам»: погибший при крушении Ан-24 пилот случайно спас своего коллегу

Изначально на самолете Ан-24, ранее в четверг совершившем аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарск, должно было быть пять членов экипажа: командир воздушного судна Большедворский Михаил, Коломин Владимир - пилот-инструктор, Сазонов Сергей - второй пилот, Барданов Олег - техник и Лапутская Елена - стюардесса.

Как стало известно "КП", во время предполетного медосмотра в Иркутске Михаил Большедворский сообщил о плохом самочувствии. Хотя медкомиссия существенных отклонений от нормы не выявила, уже у самолета КВС пожаловался на боли в желудке, пилот-инструктор разрешил ему не лететь:

- Ладно, я слетаю сам, а то не дай бог в полёте хватанет, - сказал Коломинин, тем самым спасая жизнь своему коллеге и даже не подозревая об этом.

Позже в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Нижнеангарска пилот Коломин Владимир Ильич и техник Барданов Олег Алексеевич погибли.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в аэропорту поселка Нижнеангарск на севере Бурятии 27 июня совершил аварийную посадку самолет АН-24. Из-за отказа двигателя члены экипажа не смогли справиться с управлением воздушным судном, в связи с чем оно при посадке врезалось в очистные сооружения.

По оперативной информации, 44 спасено, 22 человека пострадали, из них 7 госпитализированы. СК России по факту чрезвычайного происшествия с самолетом Ан-24 на севере Бурятии возбудил уголовное дело.

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