Новые тайны перевала Дятлова: загадочные травмы туристов и забытый в снегу фонарик

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством старшекурсника Уральского политеха Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не известно, почему ребята убежали в лютый мороз на свою погибель. Совместная экспедиция «Комсомольской правды» и программы телеканала «Россия 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир» попробовала раскрыть тайны легендарного перевала Дятлова.

Американские уральские горки

Последние 95 километров до перевала Дятлова добирались мы снегоходами по узким таежным зимникам. Где-то и по речному льду с уже опасными мартовскими проталинами, полыньями.

Гляциолог Виктор Поповнин (слева) беседует с сотрудником прокуратуры Андреем Курьяковым.Фото: Евгений САЗОНОВ

- Я думал, самое волнительное и опасное катание - это аттракцион американские горки, - скажет потом судмедэксперт Эдуард Туманов, один из ученых мужей нашей экспедиции. - Но теперь понимаю, что американские горки по сравнению с дорогой на перевал Дятлова - детская забава.

С выводами Туманова мы все согласны. Зимники - это сплошные гребни, через которые снегоход кидает, словно маленькую лодчонку в штормящем море. А потому иные снегопроходчики вылетали на обочины и даже опрокидывались вместе с техникой. Одна машина с двумя наездниками вообще едва не ушла под лед. Зато нам повезло с погодой. Почти везде стояла плюсовая - до 5 градусов - температура. Дуло только на самом перевале, да и то терпимо. В экспедиции 2013 года мы здесь в конце марта переживали заморозки до -27 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698854" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

Я свидетель! А что случилось?

Где-то посередине дороги на перевал встретили мы мужчину с мальчиком, ехавших на собачьей повозке от перевала. Разговорились. И разговор свелся, конечно же, к загадочной драме зимы 1959 года.

- Да нету там никакой загадки, - уверенно так сказал мужик. - Давно уже всем известно, что на горе случилось. В 50-е годы там был ядерный полигон, и туристы попали под испытание ядерного оружия.

- Ты это откуда знаешь?

- Еще деды рассказывали!

- Зачем же ты ездишь на это место? Да еще и мальца туда же. Ведь там радиация.

- Так лет сколько уже прошло. Рассосалась радиация.

В этой связи следует возмутиться: история с перевалом Дятлова все больше и больше обрастает враньем. Врут не только иные коллеги, готовые ради дешевой сенсации оболгать всю свою родню, но врут и люди с учеными степенями. Несут с экранов и в разных СМИ все более ломовую чушь. Один известный «дятловед» притащил в телевизор человека, покойный дядя которого якобы рассказал, что он лично видел, как неизвестные душегубы в звериных шкурах на перевале молотили дубинами тех туристов. А дядя-браконьер, случайно оказавшийся в этом месте, не мог ничего поделать, поскольку он был один.

Да не один он был! За годы работы по перевалу мы получили десятки подобных свидетельств из разных мест. Видели свидетели разные, как дятловцев убивали и манси, и военные, и кагэбэшники, и областные начальники-браконьеры, и черные златокопатели...

А! Ну и зеки еще, конечно же, тоже убивали...

Андрей Малахов взял интервью у представительницы местного народа манси прямо на перевале.Фото: Евгений САЗОНОВ

Следствие ведут знатоки

Никто так и не сподобился привезти на место трагедии настоящих спецов, которые проверили бы главные версии. Никто. Кроме совместной экспедиции «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1».

В итоге с нами на перевал поехал не только Эдуард Туманов - один из лучших судмедэкспертов страны, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, но и один из главных российских специалистов по снегам - доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Виктор Поповнин, а также ведущий специалист по изучению тайны перевала Дятлова писатель Николай Андреев. Ну и, конечно, группа журналистов из «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1», включая популярного ведущего Андрея Малахова. Позже мы поработали с представителями Свердловской областной прокуратуры, которые ведут собственную проверку (с подачи «Комсомолки», кстати). Ну а возглавил экспедицию в полях главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, турист с 45-летним стажем.

И чудесным образом оказалось, что, как только в дело вступают знатоки, многие версии диванных экспертов растворяются, как утренний туман.

Чему удивляется судмедэксперт

- Зачем судмедэксперту было ехать на перевал? - спросили мы Эдуарда Туманова уже после его пребывания на горе Холатчахль. - Тел же уже давно нет на месте происшествия.

- Мне важно было увидеть место, по которому перемещались туристы, выскочив из палатки. Одно дело разглядывать фотографии, которые четкой информации не дают, и совсем другое - увидеть склон в реальности. Так вот, изучив ту местность, я теперь точно знаю, что Рустем Слободин с его травмой черепа не мог самостоятельно передвигаться по тем каменным полям, что лежали на его пути. Скорее всего, он был ранен в том месте, где спасатели обнаружили его труп. Мне также пока непонятно, как босые туристы, переходя в темноте через торчащие острые камни, не поломали и всерьез не поранили ноги. Они даже почему-то не потеряли носки, проваливаясь в снег.

- Как вообще люди в носках могли преодолеть такие расстояния по острым камням, не упав от боли на первых десятках метров?

- В состоянии аффекта люди часто не ощущают боли и могут вынести очень сильные физические, болевые нагрузки. Но, повторюсь, не покалечить ноги в ночи на таких камнях, конечно же, невозможно. Однако травм от перехода у них почему-то нет. И еще. У четверых такие серьезные травмы, при которых они не могут самостоятельно переставлять ноги. А в деле, как известно, написано, что от палатки к лесу идет минимум восемь пар следов. Если признать лавинную версию, что ребята были травмированы прямо в палатке от обрушения на них снежной массы, то количество пар следов не соответствует такому выводу. Полагаю, что увечья они получили уже после того, как покинули палатку.

- Так что вы думаете по поводу травм и ушибов?

- Предполагаю, что туристов кто-то избивал.

- Могла ли между ними случиться драка?

- Нельзя исключать и такой вариант.

Судмедэксперт Эдуард Туманов изучает место гибели Рустема Слободина.Фото: Евгений САЗОНОВ

Прилетел вдруг Малахов...

Самый популярный телеведущий страны Андрей Малахов тоже принял участие в экспедиции. Однако из-за чрезвычайной занятости отправился не на снегоходе, а на вертолете. И этот путь оказался не менее опасен. Из-за страшных ветров вертолет кидало, и сесть он смог только со второго раза. Надо отметить, что работал Малахов наравне со всеми - взял интервью на морозе у местной жительницы Албины Анямовой, копал яму на склоне под палатку для следственного эксперимента, проделал путь до леса, где пытались спрятаться туристы. Утопая по пояс в снегу, искал с нами тот самый кедр, под которым они разжигали костер... В общем, вел себя не как звезда.

Кстати, за пару часов до прилета на перевале каким-то мистическим образом появился неизвестный мужик. Аж из Миасса! Чтобы увидеть живьем Малахова!

И увидел. Правда, оказался из армии диванных спецов, кто считает именно свою версию самой правильной...

Прокурорская проверка

Прокуроры в нашей истории - самые важные люди. Они проводили на перевале свои исследовательские работы и, что и понятно, не щедро делились с прессой соображениями. Зато из прокурорских ответов, где-то уклончивых, можно сделать вывод, что работать они намерены тщательно и, если понадобится, долго. Основная их задача на перевале - собрать информацию для построения 3D-модели места трагедии. А потом уже по ней работать со специалистами. Кстати, наши спецы им тоже пригодились.

- А если вдруг, - спросили мы, - ваши выводы пойдут в сторону каких-то государственных тайн, связанных с тем же испытанием оружия?

- Тогда будем работать и в этом направлении, - был ответ.

Посему в нашем рассказе еще очень рано ставить точку. Самое серьезное расследование только начинается.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А если это лавина?

Одна из версий паники дятловцев, травм и спешного покидания палатки - небольшая лавина. Так это или нет, устанавливал на месте трагедии Виктор Владимирович Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ:

- Я увидел, что на склонах такой крутизны лавины могут сформироваться запросто. Потому что склон, который имеет крутизну порядка 20 градусов, а там даже немножко побольше, по всем нормативам считается лавиноопасным. Самые маленькие углы наклона, при которых лавина может образовываться, где-то 15 градусов.

В месте наиболее вероятного расположения дятловской палатки зондирование снежной толщи показало, что там очень сильно меняется толщина снега. Если смотреть вниз по склону, стоя выше палатки, то в правой части толщина снега составляла где-то 96 - 100 см, а в левой увеличивалась до 159 см. Длина палатки примерно три метра. И на этом трехметровом участке толщина снега изменяется от 100 до 160 см.

Это очень важный вывод, потому что он показывает: скрытая под снегом грядка камней, ниже которой была расположена палатка, предопределила траекторию лавины. Склон здесь немножко напоминает запятую, то есть лавина идет сверху, затем плавно заворачивает влево. И палатка как раз стоит в месте, где эта небольшая скрытая снегом скальная грядка. И она отклоняет лавину влево. И за счет чего, если это был край лавины, то левая часть палатки, смотря сверху вниз, могла быть подвержена воздействию лавин. Тогда как правая могла быть и не затронута лавиной, что мы и наблюдали, глядя на фотографию палатки. Левая часть - сломана стойка, заваленная снегом половина палатки. В правой стоит лыжа нетронутая. И палатка более-менее целая.

Даже если на палатку сполз всего кубометр снега, это уже около 400 кг. Представьте, что на вас резко положили почти полтонны. У человека ребра ломаются. И кости, которые оказываются прижатыми к любому металлическому предмету - чайнику, фонарю, лыжному креплению... Значит, теоретически лавина могла сильно травмировать ребят.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Все это очень странно...

1. Травмы

Как отмечает судмедэксперт, изучив акты вскрытия, у всех дятловцев травмы, которые нельзя списать однозначно лишь на лавину, падение или конфликт. У многих сбиты костяшки, имеются ссадины и кровоподтеки, что может говорить о том, что они дрались. Причем как за сутки до гибели (некоторые ранки покрылись корочкой), так и перед самой смертью (раны свежие). И они точно не от падения в снег или на камни образовались... С кем они дрались?

У Дятлова - порез на ладони, будто он схватился за лезвие ножа. У него же на ноге след, словно от веревки. Его связывали? Кто? Зачем?

У двух человек сильно поломаны ребра, и это точно не от падения на камни.

- Если бы мне описали эти повреждения грудной клетки, не сказав, что это ребята из группы Дятлова, я бы дал только один ответ о причинах: наезд автомобиля, - признается Эдуард Туманов.

Еще более странная травма у Кривонищенко. На ноге сильный ожог, вплоть до обугливания ткани. Была версия, что он уснул у костра. Но направление ожога показывает, то он находился не горизонтально к пламени, а... вертикально! То есть либо стоял в костре, что невозможно - это нереальная боль. Либо он пытался спастись на дереве, а его факелом пытались согнать вниз. Или пытали.... И еще странность: он откусил себе кусок пальца за миг до смерти. Пытался сдержать крик от безумной боли?

У Слободина пробита голова - на черепе 6-сантиметровая трещина. Судмедэксперт изучил место, где найден труп. Вокруг - ни одного камня, на который бы он мог упасть. Значит, Слободин получил травму в другом месте и шел, пока не умер? Невозможно: с таким повреждением головы человек вообще не может больше двигаться. Единственный вариант - его догнали и ударили «тяжелым тупым предметом». Кто?

2. Место для ночлега

Ребята шли на гору Отортен. И они могли спокойно идти по низине, а не карабкаться на склон Холатчахль. Есть версия, что не хотели терять высоту, но в направлении цели их путешествия Холатчахль все равно сходит на нет. Для ночлега им удобнее было выбрать место на краю леса, куда они потом сбежали с горы и развели костер: там нет ветра даже в плохую погоду.

3. Одежда

Нет объяснения, почему большая часть группы практически раздета и разута, но трое из них экипированы полностью. Если все выбегали из палатки в панике, почему трое успели одеться?

4. Состояние

Непонятно, как босиком и в полной темноте ребята смогли проделать путь вниз по склону в 1,5 км на сильном ветру и морозе. Даже если они были сильно испуганы и шли на адреналине, это все равно слишком длинный путь: они должны были погибнуть от переохлаждения по дороге. Дятловцы были под какими-то психотропными средствами?

И зачем они резали палатку, если выход был свободен? Кто-то или что-то его блокировало?

5. Поведение у костра

Спустившись с горы, ребята поступают правильно - разжигают костер. Огонь - это жизнь. Они могли бы выжить, поддерживая огонь до утра. Но огонь потухает, потому что в него перестают подбрасывать дрова. А их полно: вокруг много валежника и сухостоя. Более того, туристы уходят от еще горящего костра прочь - чистое самоубийство! И зачем-то делают настил из веток в другой стороне. Гигантская, мучительная и бессмысленная работа.

И еще: Кривонищенко зачем-то залезал на кедр над костром - высоко на стволе найдены кусочки кожи с ладоней. Была версия - добывал ветки для костра. Но, как сказано выше, это быссмысленно. Кто его туда загнал? Или что?

6. Фонарик

Одна из загадок - найденный 26 февраля на скате брошенной палатки фонарик. Студент-поисковик Борис Слобцов включил его, и фонарь зажегся. Это отражено в уголовном деле.

Есть мнение, что кто-то из туристов просто забыл фонарик на крыше палатки еще до ЧП. Но, будучи на склоне и глядя на реконструированную палатку, понимаешь, что забытый на крыше фонарь никак не мог бы там удержаться, когда дятловцы резали палатку и выпрыгивали из нее, сотрясая крышу убежища. Абсолютно точно, что фонарик там появился уже после того, как все выбежали. Другое распространенное мнение: туристы оставили фонарик светящимся, чтобы после найти палатку по его лучу. Но фонарик-то обнаружили выключенным!

А самое главное: его батарейка на февральском морозе потеряла бы заряд максимум через трое-четверо суток, как нам сказали специалисты - производители батареек. Но, отмечают специалисты, были в те времена и дорогие спецбатарейки, доступные только военным. Такая батарейка могла сохранить заряд, пролежав на морозе с месяц.

В уголовном деле, увы, тип батарейки не указан. И остается только предполагать: возможно, фонарик забыл на скате какой-то человек, побывавший у палатки буквально за считаные сутки или даже часы до прихода поисковиков. А если фонарик забыл человек, побывавший там сразу после ЧП, то этот человек, выходит, военный, имевший спецбатарейку.

Можно строить самые невероятные домыслы насчет этих странностей. Но мы не беремся фантазировать и рассчитываем когда-то найти объяснение всем загадкам с помощью работников Свердловской прокуратуры.

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