Анна Нетребко в мини-шортах показала идеальную фигуру на велосипеде

Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и близкими друзьями отправилась на велопрогулку по курортному городку Лидо ди Езоло в Италии. В знаменитой певице, которая надела футболку и мини шорты, трудно узнать приму оперной сцены. Любимица публики выглядит, как девочка.

47-летняя Анна Нетребко поражает работоспособностью. В неделю она может выступить на нескольких площадках в разных городах. К радости поклонников, после концертов, которые состоялись в Вероне и Минске, артистка решила взять небольшой отпуск. Все это время певица проводит с самыми близкими и дорогими сердцу людьми. "Спектакль отпели, а теперь заслуженные четыре дня каникул… Без косметики, ура, только солнце", - поделилась планами оперная дива.

Для отдыха знаменитость выбрала курортный городок Лидо ди Езоло. Он расположен в 35 км от Венеции. Вероятно, Анне не случайно приглянулось это местечко, так как для любителей активного отдыха и пейзажей здесь организовано несколько велосипедных маршрутов по окрестностям Венецианской Ривьеры, как называют этот курорт.

Нетребко вместе с мужем, сыном и друзьями наслаждается местной природой и тишиной. Судя по фото, вся компания счастлива.

Подписчики, увидев Анну в мини шортах и без макияжа, решили, что певица выглядит прекрасно, а ее фигура - просто загляденье. "Анечка, Вы без косметики - девочка.Так молодо выглядите", "Фигура - класс, просто красавица", "Гордимся нашей землячкой. Счастья вашей семье", "Как весело и интересно вы живете! Вы - семья Года!", "Так чудно выглядите, очень молодо", "Все стройные ,загорелые, счастливые, компания мечты", "Ой! Вы еще и велосипедисты?!". "Обожаемая семья. Счастья Вам всем", - не сдерживают эмоций поклонники оперной примы.