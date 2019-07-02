"С чего она мнит себя красавицей?": ненакрашеную Бузову распекли за фото
Ольга Бузова проводит отпуск на Лазурном побережье. Во Францию певица отправилась после вояжа по Испании.
Ольга Бузова несколько дней примеряла на себя роль футболиста. В Испании она тренировалась в известном клубе "Барселона". Наставником певицы стал бывший футболист команды Жулиано Беллетти.
После изнурительных нагрузок артистка решила расслабиться и уехала в соседнюю Францию. Она остановилась на вилле у друзей в курортном Сен-Тропе. Фотографиями с роскошного отдыха ведущая шоу "Дом-2" активно делится со своими подписчиками.
"Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг, жизнь прекрасна", - подписала 33-летняя артистка один из снимков.
На одном из фото Бузова показала подписчикам, как нежилась на солнце в пестром купальнике. Ольга также позировала в бассейне с надувным кругом в виде единорога. А, искупавшись в бассейне, звезда надела яркий халат в тон купальника и сфотографировалась с большой бутылкой шампанского. Примечательно, что знаменитость позирует без грамма косметики на лице.
Однако публике образ звезды не понравился: "Ой, вы тут без макияжа. Как старуха", "С чего она мнит себя красавицей?", "Ничего себе, какая Бузова без макияжа", "Ужасная фотка, некрасиво", "Оля остановись, мы уже все поняли", "Четвертый десяток уже, а ведешь себя, как малолетка", "Без косметики нельзя"
Поклонники не первый раз критикуют снимки знаменитости. Недавно Бузова опубликовала видео, на котором продемонстрировала походку в откровенном наряде. Фанаты посчитали, что в образе Ольги мало грации и сексуальности.
Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»