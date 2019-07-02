"С чего она мнит себя красавицей?": ненакрашеную Бузову распекли за фото

Ольга Бузова проводит отпуск на Лазурном побережье. Во Францию певица отправилась после вояжа по Испании.

Ольга Бузова несколько дней примеряла на себя роль футболиста. В Испании она тренировалась в известном клубе "Барселона". Наставником певицы стал бывший футболист команды Жулиано Беллетти.

buzova86 Ольга Бузова верхом на единороге

После изнурительных нагрузок артистка решила расслабиться и уехала в соседнюю Францию. Она остановилась на вилле у друзей в курортном Сен-Тропе. Фотографиями с роскошного отдыха ведущая шоу "Дом-2" активно делится со своими подписчиками.

"Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг, жизнь прекрасна", - подписала 33-летняя артистка один из снимков.

buzova86 La vi en rose...

На одном из фото Бузова показала подписчикам, как нежилась на солнце в пестром купальнике. Ольга также позировала в бассейне с надувным кругом в виде единорога. А, искупавшись в бассейне, звезда надела яркий халат в тон купальника и сфотографировалась с большой бутылкой шампанского. Примечательно, что знаменитость позирует без грамма косметики на лице.

buzova86 Welcome to Saint-Tropez

Однако публике образ звезды не понравился: "Ой, вы тут без макияжа. Как старуха", "С чего она мнит себя красавицей?", "Ничего себе, какая Бузова без макияжа", "Ужасная фотка, некрасиво", "Оля остановись, мы уже все поняли", "Четвертый десяток уже, а ведешь себя, как малолетка", "Без косметики нельзя"

buzova86 Love is in the air

Поклонники не первый раз критикуют снимки знаменитости. Недавно Бузова опубликовала видео, на котором продемонстрировала походку в откровенном наряде. Фанаты посчитали, что в образе Ольги мало грации и сексуальности.