2019-07-02T15:13:20+03:00
Звезды

"С чего она мнит себя красавицей?": ненакрашеную Бузову распекли за фото

Поющая ведущая после Испании уехала на Лазурное побережье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ольга Бузова проводит отпуск на Лазурном побережье. Во Францию певица отправилась после вояжа по Испании.

Ольга Бузова несколько дней примеряла на себя роль футболиста. В Испании она тренировалась в известном клубе "Барселона". Наставником певицы стал бывший футболист команды Жулиано Беллетти.

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Ольга Бузова верхом на единороге
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После изнурительных нагрузок артистка решила расслабиться и уехала в соседнюю Францию. Она остановилась на вилле у друзей в курортном Сен-Тропе. Фотографиями с роскошного отдыха ведущая шоу "Дом-2" активно делится со своими подписчиками.

"Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг, жизнь прекрасна", - подписала 33-летняя артистка один из снимков.

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La vi en rose...
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На одном из фото Бузова показала подписчикам, как нежилась на солнце в пестром купальнике. Ольга также позировала в бассейне с надувным кругом в виде единорога. А, искупавшись в бассейне, звезда надела яркий халат в тон купальника и сфотографировалась с большой бутылкой шампанского. Примечательно, что знаменитость позирует без грамма косметики на лице.

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Welcome to Saint-Tropez
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Однако публике образ звезды не понравился: "Ой, вы тут без макияжа. Как старуха", "С чего она мнит себя красавицей?", "Ничего себе, какая Бузова без макияжа", "Ужасная фотка, некрасиво", "Оля остановись, мы уже все поняли", "Четвертый десяток уже, а ведешь себя, как малолетка", "Без косметики нельзя"

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Love is in the air
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Поклонники не первый раз критикуют снимки знаменитости. Недавно Бузова опубликовала видео, на котором продемонстрировала походку в откровенном наряде. Фанаты посчитали, что в образе Ольги мало грации и сексуальности.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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