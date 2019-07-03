2019-07-03T16:21:10+03:00
Звезды

"Народ! Ты меня забодал!": сексуальная Нетребко снялась без юбки

Певицу возмутили слухи о том, что она похудела 15 кг
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Анна Нетребко.Певица Анна Нетребко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анна Нетребко бурно отреагировала на заявления поклонников о том, что она сильно похудела. В качестве доказательства оперная прима разместила целую серию снимков, которые являются подтверждением того, что пышные формы певицы - при ней. А на одном из фото звезда запечатлена без юбки.

Анну Нетребко возмущают слухи и сплетни о ее похудении. "Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как похудел/поправился. Народ! Ты меня забодал! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров талии!", - сказала, как отрезала знаменитость.

Анна Нетребко с сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Нетребко с сыном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как похудел/поправился...
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Она напомнила, что ее не волнует стройность: "Меня все в себе устраивает и никаких 15 кг я не сбрасывала и не собираюсь! И ношу одежду одного размера уже десять лет".

Прима оперной сцены дала совет публике: "Смотрите за собой и будьте счастливы!".

В качестве доказательств она разместила снимки, которые, по ее словам, сделаны за последние три дня. "На них ясно видно, как простая фотография может изменить визуально", - констатировала звезда. На одном из снимков певица позирует без юбки.

Отметим, Анна Нетребко неоднократно заявляла, что не придерживается диет, не посещает спортзал и не скрывает своей любви к калорийной пище. Звезда с удовольствием готовит для семьи и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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