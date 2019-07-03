Независимые врачи подтвердили отравление «Кротом» Бари Алибасова

Завтра будет ровно месяц, как Бари Алибасов хлебнул жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию Склифа, а пересуды, было отравление или нет, не утихают до сих пор. Не помогла даже выписка из НИИ им. Склифосовского — в ней эксперты разглядели подвох. Чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, продюсер решил пройти независимое обследование уже во втором авторитетном учреждении Миндрава России.

- Сегодня утром, 3 июля, Бари Каримович посетил «Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России», - рассказал kp.ru PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. - Он побывал на приеме у врача-гастроэнтеролога и сделал гастроскопию (эзофагогастродуоденоскопию). Исследование подтвердило наличие у Алибасова химического ожога пищевода 3-4 степени и язвенно-некротического эзофагита с наличием сужения в верхней трети пищевода до 0,8 сантиметра в диаметре, химического ожога желудка 2 степени, эрозивного ожогового гастрита и ожогового дуоденита. Кроме того, в заключении врача указано, что такие повреждения были получены вследствие «токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ».

Продюсер решил пройти независимое обследованиеФото: Из личного архива героя публикации

В памятке пациенту врач-гастроэнтеролог Галина Шелемех указала, что у Алибасова язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода, обострение эрозивного ожогового (химического) гастрита, а также эрозивный ожоговый бульбит, – процитировал документ Горжанкин. – Бари Каримовичу предписали строгую диету и прием лекарств. Он должен явиться на повторный прием через три-четыре недели. Таким образом, обследование уже во втором авторитетном учреждении Минздрава РФ безапелляционно подтвердило диагноз артиста.

Бари Алибасов снова лег на обследованиеФото: Из личного архива героя публикации

По мнению самого Бари Алибасова, больше всего в раздувании темы инсценировки отравления отличились авторы телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле», где Алибасов прошел проверку на детекторе лжи.

- Мы пока не видели смонтированный вариант, но во всем чувствовалось предвзятое отношение. Буквально все перевернули с ног на головы в угоду рейтингам, – поделился впечатлением от съемок Бари Каримович.

Протокол ЭГДСФото: Из личного архива героя публикации

ДиагнозФото: Из личного архива героя публикации

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