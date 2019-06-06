"Спит со вчерашнего дня": Алибасов находится под наркозом

Бари Алибасов после случайного отравления средством для очистки труб находится в институте имени Склифосовского под неусыпным надзором врачей. Сын продюсера рассказал о состоянии здоровья именитого родителя.

"Он со вчерашнего вечера не приходил в сознание. Ему нужно отдохнуть, поэтому он под наркозом и проспит два дня. Надеемся, все обойдется", - цитирует Бари Алибасова-младшего "СтарХит".

Высказался наследник музыканта и о завещании отца. Сын Алибасова утверждает, что в период пребывания в больнице продюсер не изменял документ: "Ничего о завещании не слышал". Музыкант не раз уточнял, что большая часть имущества перейдет его отпрыску.

Известно, что продюсер владеет квартирой в центре Москвы, стоимость которой составляет 130 миллионов рублей. Площадь элитного девятикомнатного жилья - 220 квадратных метров. В апартаментах Бари Каримович сделал ремонт на 2,5 миллиона долларов после страшного пожара в 2011 году, когда погиб любимец продюсера. "Кот умер... Он этого кота чуть ли не больше, чем меня, любил, потому что я у него раз в две недели появляюсь, а для души кота себе завел", - рассказывал в свое время Алибасов-младший.

Деньги на ремонт квартиры в районе Арбата в центре Москвы собирали всем миром: конвертики с хрустящими купюрами Алибасову несли друзья и поклонники. Также существенную финансовую помощь оказала своему давнему приятелю Алла Пугачева.

Посмотреть в квартире есть на что. Например, композиция "атомный взрыв" посреди гостиной, также санузлы с золотыми унитазами. А еще в звездном жилище есть "волшебная эко-комната, где можно дышать солью". Вход в такую где-нибудь на курорте, по словам Алибасова, обходится туристам в 60 евро, отмечают Дни.Ру.

Есть у Алибасова и земельный участок на знаменитой Рублевке в Подмосковье, который стоит около 500 тысяч долларов, а также векселя, акции и иные ценные бумаги на сумму почти два миллиона долларов.

Как писал сайт kp.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как, по предварительным данным, перепутал токсичное средство для промывки труб и сок. Продюсер группы "На-На" выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода. В настоящее время состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у музыканта ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После выздоровления ему придется придерживаться диеты и продолжать серьезное лечение.

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