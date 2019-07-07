2019-07-07T16:15:41+03:00
Звезды

Нетребко произвела фурор откровенным фото на пляже

47-летняя певица в прозрачном топе показала роскошные формы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Нетребко проводит отпуск с семьей в Италии. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiagoАнна Нетребко проводит отпуск с семьей в Италии. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
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Анна Нетребко проводит отпуск с семьей в Италии. Оперная прима постоянно делится с поклонниками фотографиями с отдыха. На этот раз звезда порадовала публику пикантными фото и видео с пляжа небольшого курортного городка Лидо ди Езоло близ Венеции.

"И была гроза...", - лаконично подписала снимок Анна Нетребо. Не фото знаменитость предстала в мини-шортах и белом прозрачном топе. Знаменитость произвела фурор своим видом. Поклонники, привыкшие видеть свою любимицу в шикарных платьях с умопомрачительным декольте, не нарадуются, глядя на новый образ звезды, которая выглядит, как школьница. Артистка прыгает на фоне ночного неба с грозой.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Thunderstorm... И была гроза...
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Нетребко приехала к морю именно в тот момент, когда разбушевалась стихия. Это ее ничуть не испугало. Также артистка поделилась видео, на котором она танцует на пляже под раскаты грома и вспышки молний. "Ребят, а вы боитесь грозы, а я нет", - обратилась певица к своим фанатам. Летний наряд выгодно подчеркнул женственную фигуру 47-летней исполнительницы.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Who is afraid of the thunderstorm? - Not me
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Публикации вызвали ажиотаж в комментариях: "Моя мама говорила, что за такие ноги мужчины всегда убивались", "Какая стройная, какие ноги! Космос", "Ах, вот про эти ноги, где весь мир подождет", "Аннушка, огонь", "Восхитительны, как всегда!", Фигура - бомба, шикарная!", "Анна, вы повелительница молний! Это круто! Вы можете своим голосом владеть не только нашими сердцами , но и небесами!", "Демоническая женщина", "Богиня в шортах!".

Кстати, Анна Нетребко не раз заявляла, что полностью довольна своей фигурой. Все разговоры о лишнем весе она тут же пресекает и добавляет, что не собирается изнурять себя диетами. Певица не посещает спортивный зал, а также не равнодушна к калорийным блюдам. В перерывах между репетициями и концертами она изучает все новые рецепты и с удовольствием готовит. "Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как похудел/поправился. Народ! Ты меня забодал! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров талии!", - сказала, как отрезала не так давно знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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