Жанна Фриске: Счастье любит тишину...

«Я буду твоей женой...»

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными. Там семья снимала дом. Жанна тем летом прошла очередной курс лечения, и ей стало лучше: певица после родов боролась с глиобластомой (неоперабельной опухолью головного мозга). Дмитрий Шепелев тогда сопровождал ее в поездках по заграничным клиникам, связывался со светилами медицины в поисках эффективных методов борьбы с болезнью. Дмитрий решил сделать сороковой день рождения Жанны особенным и заранее заказал ювелиру два обручальных кольца из белого золота - их дизайн еще раньше они выбрали вместе в Лос-Анджелесе.

В книге «Жанна» Дмитрий рассказывает, как удивил любимую: «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да». «Я буду твоей женой», - напишет она мне позже, чтобы не оставлять сомнений. Это же Жанна...»

Зарегистрировать отношения Шепелев и Фриске так и не успели - вскоре певице стало хуже. Дмитрий признался, что именно Жанна нашла нужные слова, чтобы они поняли, как жить дальше. Хотя ей было очень страшно. «Счастье любит тишину, - сказала она, - мы же счастливы? Нам сейчас хорошо?» Я велел себе быть тихим в нашем счастье...» - напишет Дмитрий Шепелев в той же книге.

friskefan_ Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года

«СЫН ПОТОМ САМ РЕШИТ, НУЖНО ЛИ ЕМУ ВНИМАНИЕ ПУБЛИКИ»

Правило про тишину Дмитрий усвоил.

«Дима устроил жизнь Платона так, чтобы у мальчика было счастливое детство: путешествия, интересные развлечения, развивающие занятия. Он консультировался по некоторым вопросам с психологом. Недавно Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит», - рассказал нам коллега телеведущего.

С прошлого года Шепелев живет с 36-летней Екатериной Тулуповой. По профессии она дизайнер. У нее есть дочь Лада от предыдущих отношений: ребенок примерно одного возраста с Платоном. Дети подружились, а взрослые завели одинаковых собак породы ши-тцу.

Сейчас Дмитрий с Платоном и Екатерина с Ладой все вместе отдыхают в Италии. А Шепелев стал делиться с подписчиками в Инстаграме в том числе и новостями о жизни Платона. Это не случайно: говорят, что в скором времени ведущий запустит свой интернет-проект. И заранее создает себе образ, противоположный телевизионному: отец, который наравне с матерями может обсуждать «детские вопросы»; молодой мужчина, который интересуется разными сферами жизни и знает, как обустроить быт или лучше прокачаться в спортзале...

Шестилетнего Платона называют маленькой копией Жанны. Фото: Первый канал

Шепелев рассказывает в соцсетях, как выбирает школу для сына. Или о том, что на днях он подарил мальчику телефон и «установил автоматическое ограничение - 20 минут в день, после чего телефон блокируется до завтра: доступными остаются только аудиокниги и звонки...»

Ответил Шепелев и на «главный вопрос»: почему он не публикует фотографии с сыном. «Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я, когда слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи», «подпишите для жены», обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Откровенно говорю - мне и сейчас не по себе, когда узнают... Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик, или поле Лиги чемпионов, он играет в футбол, - и тогда его, конечно же, узнают, у него все для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам, нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу, чтобы он жил спокойно...»

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