2019-07-08T00:29:39+03:00
Звезды

Жанна Фриске: Счастье любит тишину...

8 июля певице исполнилось бы 45 лет. Мы решили вспомнить последний день рождения певицы и узнали, как взрослеет шестилетний Платон Шепелев
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Лето 2012-го. Дмитрий и Жанна на открытии Московского кинофестиваля. Им осталось быть вместе всего три года...Лето 2012-го. Дмитрий и Жанна на открытии Московского кинофестиваля. Им осталось быть вместе всего три года...Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

«Я буду твоей женой...»

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными. Там семья снимала дом. Жанна тем летом прошла очередной курс лечения, и ей стало лучше: певица после родов боролась с глиобластомой (неоперабельной опухолью головного мозга). Дмитрий Шепелев тогда сопровождал ее в поездках по заграничным клиникам, связывался со светилами медицины в поисках эффективных методов борьбы с болезнью. Дмитрий решил сделать сороковой день рождения Жанны особенным и заранее заказал ювелиру два обручальных кольца из белого золота - их дизайн еще раньше они выбрали вместе в Лос-Анджелесе.

В книге «Жанна» Дмитрий рассказывает, как удивил любимую: «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да». «Я буду твоей женой», - напишет она мне позже, чтобы не оставлять сомнений. Это же Жанна...»

Зарегистрировать отношения Шепелев и Фриске так и не успели - вскоре певице стало хуже. Дмитрий признался, что именно Жанна нашла нужные слова, чтобы они поняли, как жить дальше. Хотя ей было очень страшно. «Счастье любит тишину, - сказала она, - мы же счастливы? Нам сейчас хорошо?» Я велел себе быть тихим в нашем счастье...» - напишет Дмитрий Шепелев в той же книге.

friskefan_friskefan_
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года
1282 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

«СЫН ПОТОМ САМ РЕШИТ, НУЖНО ЛИ ЕМУ ВНИМАНИЕ ПУБЛИКИ»

Правило про тишину Дмитрий усвоил.

«Дима устроил жизнь Платона так, чтобы у мальчика было счастливое детство: путешествия, интересные развлечения, развивающие занятия. Он консультировался по некоторым вопросам с психологом. Недавно Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит», - рассказал нам коллега телеведущего.

С прошлого года Шепелев живет с 36-летней Екатериной Тулуповой. По профессии она дизайнер. У нее есть дочь Лада от предыдущих отношений: ребенок примерно одного возраста с Платоном. Дети подружились, а взрослые завели одинаковых собак породы ши-тцу.

Сейчас Дмитрий с Платоном и Екатерина с Ладой все вместе отдыхают в Италии. А Шепелев стал делиться с подписчиками в Инстаграме в том числе и новостями о жизни Платона. Это не случайно: говорят, что в скором времени ведущий запустит свой интернет-проект. И заранее создает себе образ, противоположный телевизионному: отец, который наравне с матерями может обсуждать «детские вопросы»; молодой мужчина, который интересуется разными сферами жизни и знает, как обустроить быт или лучше прокачаться в спортзале...

Шестилетнего Платона называют маленькой копией Жанны. Фото: Первый канал

Шестилетнего Платона называют маленькой копией Жанны. Фото: Первый канал

Шепелев рассказывает в соцсетях, как выбирает школу для сына. Или о том, что на днях он подарил мальчику телефон и «установил автоматическое ограничение - 20 минут в день, после чего телефон блокируется до завтра: доступными остаются только аудиокниги и звонки...»

Ответил Шепелев и на «главный вопрос»: почему он не публикует фотографии с сыном. «Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я, когда слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи», «подпишите для жены», обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Откровенно говорю - мне и сейчас не по себе, когда узнают... Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик, или поле Лиги чемпионов, он играет в футбол, - и тогда его, конечно же, узнают, у него все для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам, нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу, чтобы он жил спокойно...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Копия Жанны»: Поклонники поражены сходством сына Фриске с покойной мамой

Дмитрий Шепелев прячет 6-летнего Платона от публики, но все же поделился свежими кадрами мальчика

После смерти Жанны Фриске ее сын Платон живет с папой. Дмитрий Шепелев скрывает сына от публики, никогда не выходит с ним в свет и не публикует лицо малыша в Инстаграме. Но на днях бывший гражданский муж звезды все же поделился редким кадром 6-летнего Платона. Короткую видеозапись с участием мальчика показали в одной из программ, посвященных годовщине смерти Жанны Фриске. Напомним, певица скончалась от рака мозга в июне 2015 года (подробности).

ЕЩЕ

Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске

Телеведущего после выхода программы о певице забросали оскорблениями

Дмитрий Шепелев из той категории звезд, которые никогда не комментируют свою личную жизнь. Телеведущий несколько лет был возлюбленным певицы Жанны Фриске. Пара не распространялась о своих отношениях. Не говорил об отношениях с Жанной телеведущий и после ее смерти. Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жанна Фриске: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Всероссийский конкурс Завуч года 2019 - победитель получит главный приз 300 000 рублей
США пообещали ввести новые санкции против Ирана за развитие ядерной программы
Землетрясение превратило макияж бьюти-блогера в маску Джокера
Премьер Грузии назвал провокацией ругань телеведущего Rustavi-2 в адрес руководства России
Зеленский выдвинул условие восстановления моста у Станицы Луганской
Партия Ципраса признала поражение на выборах в парламент Греции
На востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч
Музыканта "Паука" Троицкого не пустили на борт самолета из-за неадекватного поведения
"Тяжелое похмелье?": Соловьев прокомментировал видеоролик с участием Зеленского
В Мексику не пустили 14 граждан России
Минтранс оценили потери от закрытия авиасообщения с Грузией
Грузинские авиакомпании выполняют последние рейсы в Россию
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Украинский политик Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0
Летняя жара вернется в Москву во второй половине июля
В Польше автобус с украинскими пассажирами попал в ДТП
В Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИ
В Одессе полиция задержала мужчину, который захватил заложников в финансовом учреждении
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока - 2"
Эксперт высказал новую версию исчезновения малайзийского "Боинга" MH370
Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Дерматолог назвал способ предотвращения солнечных ожогов