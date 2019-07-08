2019-07-08T14:31:26+03:00
Происшествия

Стартовала проверка по факту халатности сотрудников полиции по делу лимонадного отравителя

По ее результатам примут решение о целесообразности возбуждения уголовного дела
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мурат Сабанов в помещении суда перед началом заседания. ФОТО АГН МоскваМурат Сабанов в помещении суда перед началом заседания. ФОТО АГН Москва
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Громкое уголовное дело лимонадного отравителя Мурата Сабанова может обернуться серьезными неприятностями для сотрудников полиции. Как удалось выяснить "КП" из собственных источников, сейчас сотрудники столичного Следственного комитета проводят проверку в отношении полицейских. Их подозревают в халатности.

- Под подозрение попали высокопоставленные сотрудники УВД по Басманному району. Часть из них уже опрошены, - сообщили "КП" источники близкие к следствию.

Сотрудники именно этого отдела полиции отпустили Мурата Сабанова, который был на месте происшествия в районе Чистопрудного бульвара 7 июня. Напомним, в тот вечер с признаками отравления в реанимацию были госпитализированы три человека. При этом газированный напиток, который мог содержать следы отравляющих веществ, не был изъят с места происшествия, а уголовное дело возбудили только спустя две недели.

Эти и другие обстоятельства сейчас изучают следователи. Однако официально ситуацию с проверкой пока не комментируют. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Тем временем Мурат Сабанов был арестован на два месяца. В списке пострадавших 11 человек, в том числе две несовершеннолетние школьницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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