Стартовала проверка по факту халатности сотрудников полиции по делу лимонадного отравителя
Громкое уголовное дело лимонадного отравителя Мурата Сабанова может обернуться серьезными неприятностями для сотрудников полиции. Как удалось выяснить "КП" из собственных источников, сейчас сотрудники столичного Следственного комитета проводят проверку в отношении полицейских. Их подозревают в халатности.
- Под подозрение попали высокопоставленные сотрудники УВД по Басманному району. Часть из них уже опрошены, - сообщили "КП" источники близкие к следствию.
Сотрудники именно этого отдела полиции отпустили Мурата Сабанова, который был на месте происшествия в районе Чистопрудного бульвара 7 июня. Напомним, в тот вечер с признаками отравления в реанимацию были госпитализированы три человека. При этом газированный напиток, который мог содержать следы отравляющих веществ, не был изъят с места происшествия, а уголовное дело возбудили только спустя две недели.
Эти и другие обстоятельства сейчас изучают следователи. Однако официально ситуацию с проверкой пока не комментируют. "Комсомолка" следит за развитием событий.
Тем временем Мурат Сабанов был арестован на два месяца. В списке пострадавших 11 человек, в том числе две несовершеннолетние школьницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU