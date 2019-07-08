Спрос на авиабилеты в Грузию упал на 30%, а цена выросла на 13%

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-08T10:45:16+03:00

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С 8 июля Россия приостановила прямые перелеты в Грузию. Это произошло после антироссийских протестов, которые были в стране в июне. Запрет привел к тому, что спрос на данное направление упал на 20-30%, а цены выросли, так как добраться до Грузии теперь можно только с пересадками.

Эксперты предполагают, что стоимость будет расти и дальше, а ценник может прибавить еще 50%. Сегодня средний чек на перелет туда-обратно составляет 17,9 тыс. рублей, вместо 15,8 тыс.

Дорога через в Тбилиси через Минск займет около 5,5 часа и обойдется в 12,9 тыс. рублей, через Стамбул — 10 часов и 19 тыс. рублей.

Почти все россияне, которые находились на отдыхе в Грузии, покинули страну. Те, кто только планировал поездку меняют туры на другие направления – выбор путешественников обращен на отечественные курорты, Турцию, Тунис, Кипр и Болгарию.

Многие авиакомпании предлагают своим клиентам поменять купленные билеты на другие направления или вернуть потраченные деньги.

До ограничения в Грузию летали шесть отечественных перевозчиков –– «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Red Wings и Smartavia, а также два грузинских –– Georgian Airways и MyWay. Маршруты были открыты до Тбилиси, Батуми и Кутаиси, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU