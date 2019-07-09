Джоли объявила войну Питту из-за его любви к Энистон

Анджелина Джоли продолжает мешать официальному разводу с Брэдом Питттом. Хоть супруги супруги и решили все спорные вопросы, но актриса постоянно выдвигает новые требования. В окружении пары поговаривают, что Энджи затаила обиду на бывшего после его возвращения к Дженнифер Энистон.

"Анджелина продолжает выдвигать все новые и новые требования. И ведь это касается тех моментов, о которых они давно договорились. Это как игра для нее. Но Брэд больше не хочет это терпеть. Его достала бывшая и ее капризы", - говорит инсайдер.

Суд длится уже несколько лет, и Питт истощен. Он был вынужден подать заявление в суд по семейным делам, чтобы ее обязали подписать все документы для завершения официального развода. В этом случае она уже не сможет отвертеться. "Всем известно, почему Джоли не спешит ставить свою подпись под документами. После разрыва у Брэда было несколько тяжелых месяцев, но он нашел в себе силы идти дальше. Джоли это взбесило. Она объявила мужу войну. Это ее способ отомстить за то, что он так быстро оправился после расставания", - цитирует издание "ОК" осведомленного источника.

vintageornow Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в июле 2000 года

Более того, Анжелина пытается помешать любви Брэда и Дженнифер Энистон. Не секрет, что за последние несколько месяцев актер сблизился со своей первой женой, что, конечно же, заметила Джоли. "У Дженнифер сейчас в животе бабочки от вновь вспыхнувших чувств к Питту. Она знает, что это взаимно. Но не форсирует события. Актриса хочет подождать, пока все не прояснится. Она ждет, когда Брэд официально разведется", - заявили друзья Энистон.

Это значит, что война между Питтом и Джоли может продлиться как минимум до 31 декабря 2019 года. "Только тогда будут продолжены переговоры о дальнейшем процессе", - утверждает знакомый звезды "Бойцовского клуба" и "Бесславных ублюдков".