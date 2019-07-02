Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу

Анджелина Джоли вновь встревожила поклонников. Несколько дней назад актриса упала в обморок и попала в больницу. Однако врачи не смогли оказать ей должную помощь, поскольку знаменитость сбежала из клиники через несколько часов. И вот теперь бывшая жена Брэда Питта опять оказалась в медицинском центре в Беверли-Хиллз.

Поклонники опасаются, что здоровье Анджелины Джоли оставляет желать лучшего. Актриса буквально тает на глазах - она выглядит истощенной. Масла в огонь подливает и тот факт, что знаменитость не распространяется о своем состоянии.

Папарацци подловили звезду на входе в одну из клиник Лос-Анджелеса. В госпиталь Энджи отправилась в длинном бежевом сарафане свободного фасона и с распущенными волосами. После этого поползли слухи, мол, без серьезных причин многодетная мать не покинула бы съемочную площадку фильма "Те, кто хотят видеть меня мертвой".

justjared Angelina Jolie heads out in Beverly Hills during a break from filming Those Who Wish Me Dead

Народ волнуется еще и потому, что у актрисы уже был кризис. Неделю назад, когда она ездила в Колумбию, там Джоли напугала публику болезненной худобой и потеряла сознание. В окружении 44-летней звезды настояли, чтобы актриса проверилась, но она сбежала из больницы, так и не дождавшись результатов анализов.

По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Энджи начались после развода с Брэдом Питтом. Они также заявили, что актриса категорически отказалась сообщить, что именно ее беспокоит. В последнее время Джоли плохо выглядит. Она настолько исхудала, что ей приходится все время носить одежды свободного фасона. А недавно она шокировала поклонников своими руками.

Кстати, пока Джоли находится на съемках, основная забота о детях легла на плечи их 55-летнего отца. "Анджелина ездит туда-обратно со съемочной площадки в Лос-Анджелес. Сейчас дети много времени проводят с Брэдом. Для Энджи же на данный момент съемки в фильме являются приоритетом. Она не раз признавалась, что очень дорожит ролью главной героини в криминальном триллере", - поведал инсайдер.

Стоит отметить, что после развода с Брэдом Питтом актриса с головой ушла в работу и воспитание детей. Кроме этого Анджелина Джоли совмещает съемки в кино с работой в ООН, а также занимает должность редактора в журнале Time.

"Она чувствует себя счастливой независимо от того, есть ли в ее жизни любимый мужчина. Дело вовсе не в том, что она не мыслит своей жизни без Брэда. Ее решение ни с кем не встречаться никак не связано с чувствами к бывшему мужу. Просто романтика сейчас ей действительно не нужна", - цитирует осведомленного источника издание Mirror.

Инсайдер добавил, что Джоли "всегда была такой" в своей личной жизни. "Когда появится подходящий человек, она, конечно, будет готова к новым отношениям. Ну а пока этого не произошло, она радуется одиночеству", - резюмировал он.