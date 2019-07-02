Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
Анджелина Джоли вновь встревожила поклонников. Несколько дней назад актриса упала в обморок и попала в больницу. Однако врачи не смогли оказать ей должную помощь, поскольку знаменитость сбежала из клиники через несколько часов. И вот теперь бывшая жена Брэда Питта опять оказалась в медицинском центре в Беверли-Хиллз.
Поклонники опасаются, что здоровье Анджелины Джоли оставляет желать лучшего. Актриса буквально тает на глазах - она выглядит истощенной. Масла в огонь подливает и тот факт, что знаменитость не распространяется о своем состоянии.
Папарацци подловили звезду на входе в одну из клиник Лос-Анджелеса. В госпиталь Энджи отправилась в длинном бежевом сарафане свободного фасона и с распущенными волосами. После этого поползли слухи, мол, без серьезных причин многодетная мать не покинула бы съемочную площадку фильма "Те, кто хотят видеть меня мертвой".
Народ волнуется еще и потому, что у актрисы уже был кризис. Неделю назад, когда она ездила в Колумбию, там Джоли напугала публику болезненной худобой и потеряла сознание. В окружении 44-летней звезды настояли, чтобы актриса проверилась, но она сбежала из больницы, так и не дождавшись результатов анализов.
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Энджи начались после развода с Брэдом Питтом. Они также заявили, что актриса категорически отказалась сообщить, что именно ее беспокоит. В последнее время Джоли плохо выглядит. Она настолько исхудала, что ей приходится все время носить одежды свободного фасона. А недавно она шокировала поклонников своими руками.
Кстати, пока Джоли находится на съемках, основная забота о детях легла на плечи их 55-летнего отца. "Анджелина ездит туда-обратно со съемочной площадки в Лос-Анджелес. Сейчас дети много времени проводят с Брэдом. Для Энджи же на данный момент съемки в фильме являются приоритетом. Она не раз признавалась, что очень дорожит ролью главной героини в криминальном триллере", - поведал инсайдер.
Стоит отметить, что после развода с Брэдом Питтом актриса с головой ушла в работу и воспитание детей. Кроме этого Анджелина Джоли совмещает съемки в кино с работой в ООН, а также занимает должность редактора в журнале Time.
"Она чувствует себя счастливой независимо от того, есть ли в ее жизни любимый мужчина. Дело вовсе не в том, что она не мыслит своей жизни без Брэда. Ее решение ни с кем не встречаться никак не связано с чувствами к бывшему мужу. Просто романтика сейчас ей действительно не нужна", - цитирует осведомленного источника издание Mirror.
Инсайдер добавил, что Джоли "всегда была такой" в своей личной жизни. "Когда появится подходящий человек, она, конечно, будет готова к новым отношениям. Ну а пока этого не произошло, она радуется одиночеству", - резюмировал он.
ИСТОЧНИК KP.RU
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