Внутри Елены Малышевой

Иногда Елена Васильевна Малышева (хочется добавить «скандально известная» и наставить воскликов) все-таки способна забыть, что она главный человек в белом халате на этой планете, и может говорить без нравоучительного пафоса в голосе.

«Я отношусь к поколению, которое выросло на ее передачах. Она была просветителем в самом высоком смысле этого слова. Она относится к редкой категории звезд, которых помнили, несмотря на их отсутствие в эфире уже несколько десятилетий. В жизни она была скромным, интеллигентным человеком, никогда ничего не просившим, даже когда ей что-то было нужно. Она очень тяжело болела. И все, что ей выпало, она переносила даже не мужественно, а стойко, без всякой обиды на судьбу».

Эти слова главный теледоктор текущей российской действительности произнесла в 2011 году у гроба знаменитой советской ведущей программы «Здоровье» Юлии Белянчиковой. Картина была символичная: вместе с Белянчиковой тогда окончательно умирало «...интеллигентное телевидение, создателями и лицами которого были люди с огромным чувством собственного достоинства». Между прочим, это тоже сказала Малышева, которая в жизни, как ни трудно в это поверить, человек более глубокий и трагический, чем ее лубочная экранная реинкарнация.

Юлия Белянчикова в передаче "Здоровье", 1976 год.

Двух ведущих программ «Здоровье» сравнивают до сих пор, даром что Белянчикова пропала из эфира 27 лет назад и уже восемь лет как ушла из жизни. Под любой заметкой про Малышеву обязательно найдется хоть один ядовитый комментарий от телезрителей-старожилов: мол, нынешняя-то не то что раньше.

Они действительно несравнимы, хотя, казалось бы, обе звезды. Но одна почти в астрономическом значении — потому что светила, а другая — звезда с приставкой супер-, как Пугачева. Такие времена.

Редкие фрагменты того самого, канонического «Здоровья», на YouTube почти не смотрят. Вот выпуск за 1982 год, «Удивительные свойства овощей». Молодая Белянчикова, поднос с овощами, с которым обращаются как-то уж очень почтительно. Сначала непонятно, почему, а потом догадываешься: наверняка непросто было в те времена найти все эти овощи для съемок одновременно. Ностальгируй сколько влезет, ан нет — всего 8,2 тысячи просмотров. Смотреть это сегодня непросто даже из мемориальных соображений. Медленные, очень медленные сюжеты, скованные гости. Теперь мы привыкли к другому ритму.

Здоровье. Удивительные свойства овощей (1982).

И все-таки знаменитая лучистая интонация Белянчиковой все еще завораживает. Это вот так тогда с людьми с экрана говорили, правда? Участливо и любя? Не может быть.

В 1969-м это была революция. Молодой перспективный гематолог Юлия Белянчикова попала на ТВ случайно, нисколько им не очаровалась и долго сопротивлялась уговорам. Но когда все-таки согласилась, реформировала программу полностью. При ней она стала наглядной и максимально понятной - в ход пошли иллюстрации, демонстрации полезных упражнений, гостей-профессоров заставляли говорить просто, без наукообразностей. В штат взяли четверых врачей: они с утра до вечера отвечали на письма, которые стали приходить мешками. Говорят, эффект был настолько грандиозный, что советские граждане стали меньше болеть.

У Белянчиковой во всем просматривалось бескорыстное, по сути христианское служение человеку. Наверное, потому ее и помнят. На том же вроде бы стоит алтарь Елены Васильевны, но что-то у нее выходит иначе.

В эпоху, когда телевидение — прежде всего бизнес, невозможно ответить на все вопросы публики о здоровье - их слишком много. И задавать их в частном инстаграме, наверное, не слишком этично. Но все равно задают — поточно, тысячами. В ответ теледоктор или ее помощники вставляют одну и ту же фразу с советом: немедленно записаться в клинику Малышевой. Понятый и законный, но лукавый коммерциализм легко затмевает подвиг санпросвета. И чего точно у Малышевой не было никогда, так это белянчиковского благоговения перед пациентом. Елена Васильевна тоже всем желает добра, здоровья и счастья, но нет, не благоговеет — у нее в руках хлыст: с ним она живо всем объяснит, откуда берутся дети-кретины. Слушать сюда, лечиться вот так. Смотрите у меня.

И все-таки одна прямо продолжает дело другой. Белянчикова была гематолог, Малышева - кардиолог, у одной диссертация, у другой две. Одна не пустила в свою программу экстрасенсов, хотя ее очень просили в 90-х, другая вообще стерла старичка-лесовичка Геннадия Малахова, который лечил диабет приседаниями, с лица телевидения. Но главное, каждая из них создала свой телеязык — интригующий, захватывающий и понятный. А этот язык сильно зависит от эпохи. «Дом-2» или «Вечер с Владимиром Соловьевым» тоже, знаете ли, не слишком похожи на симфонический концерт в Большом зале Московской консерватории.

Ведущие программы "Жить здорово!" Герман Гандельман, Елена Малышева и Дмитрий Шубин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Малышеву ругают, как, скажем, Бузову — с точки зрения ТВ это вообще персоны одного порядка, они главные телераздражители. Но ведь обеих смотрят и обожают. Как и Белянчикова, Елена Васильевна неутомимо делает важное дело — тут без дураков, уважаемый Герман Шаич в «Жить здорово!» летал под потолком в юбке не просто так, а во имя нашего с вами здоровья, она миллион раз это объясняла. Просто для нее между скучным научным изложением и веселенькой такой наглядностью в середине ничего нет. В битве с торжествующим мракобесием - которого, кстати, не было во времена Белянчиковой — она сделала свой выбор раз и навсегда. Размениваться на лучистую эмпатию ей некогда — страну спасать надо, чтобы у врачей лечились, а не у шарлатанов.

«Самое главное - это то, что твое дело и твоя профессия - все-таки медицина, а не телевидение, - сказала Малышева все у того же гроба, с полным на то правом связывая не ниточками даже, а канатами две телевизионных эпохи. - И когда это стоит во главе угла, программа не может быть ни пошлой, ни циничной - она все-таки будет интеллигентной и помогающей людям».

Ей богу, иногда кажется, что Елена Васильевна сама же про это забывает. Ее «Жить здорово!» как раз бывает и пошлой, и циничной, и вообще ого-го.

Но у гробов чаще всего не врут. И шашка ее всегда в крови.

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