Николай Басков простился с отцом

На минувшей неделе в семье Николая Баскова случилось горе. После тяжелой болезни умер 67-летний отец артиста, полковник запаса Виктор Басков.

Похороны отца Баскова были тайными. Артист попросил прессу не тревожить его в траурные дни.

На 9-й день со дня смерти отца Николай собрал своих друзей в ресторане на поминки.

- Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период, - написал в Инстаграме Николай Басков, опубликовав фото с поминок, на которых артист стоит у ресторана с семьей Юдашкиных и Александром Буйновым. - Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами, продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью

- Как хорошо, что друзья рядом. Жизнь продолжается, - утешил в комментариях друга Филипп Киркоров.

nikolaibaskov Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами , продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!!!

Напомним: папа Николая Баскова, окончив академию имени Фрунзе, проходил службу на различных командных должностях.

Виктор Владимирович прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии.

В 38 лет он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ и служил в центральном аппарате Министерства обороны РФ.

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