2019-07-09T20:08:48+03:00
Звезды

Николай Басков простился с отцом

Артист поблагодарил фанатов за поддержку
Алина ЧЕРНОВА
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Николай Басков с отцом и матерьюНиколай Басков с отцом и матерьюФото: Личный архив
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На минувшей неделе в семье Николая Баскова случилось горе. После тяжелой болезни умер 67-летний отец артиста, полковник запаса Виктор Басков.

Похороны отца Баскова были тайными. Артист попросил прессу не тревожить его в траурные дни.

На 9-й день со дня смерти отца Николай собрал своих друзей в ресторане на поминки.

- Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период, - написал в Инстаграме Николай Басков, опубликовав фото с поминок, на которых артист стоит у ресторана с семьей Юдашкиных и Александром Буйновым. - Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами, продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью

- Как хорошо, что друзья рядом. Жизнь продолжается, - утешил в комментариях друга Филипп Киркоров.

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Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами , продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!!!
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Напомним: папа Николая Баскова, окончив академию имени Фрунзе, проходил службу на различных командных должностях.

Виктор Владимирович прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии.

В 38 лет он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ и служил в центральном аппарате Министерства обороны РФ.

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Полковник запаса Виктор Владимирович Басков ушел из жизни в минувшее воскресенье. Отцу Николая Баскова было всего 67 лет. У него была тяжелая болезнь, но все верили, что Виктор Владимирович победит ее. Увы, случилось иначе. О смерти папы Николай узнал перед выступлением в Минске. Первым самолетом он вылетел в Москву и сейчас занимается организацией церемонии прощания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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