2019-07-14T16:57:58+03:00
Звезды

Мужчины поедали глазами: эффектная Нетребко в короткой юбке залезла на стол

Прима оперной сцены эпатировала публику в Баден-Бадене [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Нетребко порадовала публику эффектным выступлением.Анна Нетребко порадовала публику эффектным выступлением.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анна Нетребко впечатлила публику эффектным выступлением в на курорте в Германии. Оперная прима залезла на стол и исполнила партию прямо перед гостями.

Анна Нетребко дала концерт не на сцене, а на столе. Певица разместила в блоге два видео, на которых она предстает в дерзкой полосатой мини юбке, розовой блузке и босоножках на 15-сантиметровых шпильках. Анна ведет себя абсолютно раскованно. Сначала она поет на лестнице, потом, держа в руках маску, спускается в зал. После чего оказывается на столе, за которым ужинали гости.

"Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса , который после многих лет оставляет свой пост! Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим!", - подписала ролики 47-летняя звезда.

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Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден Бадене Андреаса...
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Судя по видео, мужчины буквально поедали артистку глазами. Присутствующие вскочили со своих мест и окружили артистку, снимая ее на видео. И это не удивительно. Помимо божественного пения Нетребко похвасталась стройными ногами и прекрасной фигурой.

Гости юбиляра, сидящие за столом, в спешке убирали бокалы и другую посуду из под ног артистки, освобождая певице подиум. А по завершении арии 67-летний виновник торжества Андреас Мелих-Цебхаузер настолько растрогался, что сам забрался на стол и упал в объятия Анны.

Столь смелый поступок вызвал активное обсуждение подписчиков оперной дивы. "Мужчина, который был сзади вас, очень опасался, что упадете со стола. Как ни крути, а каблук высокий!", "Дала жару!", "Ох, хулиганка! Ах, затейница!", "Анна, просто восторг! Таких больше нет", "Вы - богиня, Анна", "Только настоящая Дива может себе такое позволить", "Шик, блеск, красота. Я все время смотрела на ноги!. Боже, они какие-то невероятные", "Какая модельная фигурка у вас, красавица просто!", "Браво! Какая вы красавица, умница и настоящий профессионал, а сколько в вас кокетства!", "Шикарная, неповторимая, непревзойденная", "Молодец, Анечка! Прошлась по столу через бывшего министра финансов Германии! Ну абсолютно без комплексов!", "Какой потрясающий красоты голос!", "Ей можно все!", "Так может только Великая Анна".

47-летняя Анна Нетребко в короткой юбке спела на столе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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