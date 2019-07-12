Помощники развели «Крот» и специально оставили на столе: отравление Алибасова спланировали, чтобы насильно положить его в больницу

Нашумевший эфир программы «На самом деле» с участием Бари Алибасова, где стране в качестве доказательств инсценировки отравления «Кротом» показали скриншот переписки в Вотсапе, убедил многих. Из общения помощника продюсера Сергея Моцаря с неназванным собеседником становится ясно: госпитализация артиста была спланирована примерно за месяц до его попадания в Склиф, и в качестве причин обсуждались проблемы с пищеварительной системой либо с работой мозга.

Но самое интересное, что весь этот спектакль помощники устраивали не ради хайпа и популярности. Как утверждает тот самый собеседник, это было сделано, чтобы спасти Бари Каримовича от алкогольной зависимости. «Комсомольская правда» разыскала того самого человека — знакомого Сергея Моцаря, который помогал решать вопрос госпитализации, и пообщалась с ним на условиях анонимности. Отдельно отметим, что медиком этот человек не является, и потому пресловутую клятву Гиппократа не нарушает.

serhii_motsar Сергей Моцарь

- Бари, как любой человек с зависимостью, не хотел ложиться в больницу и признавать проблему, - рассказал наш собеседник. - Поэтому его помощникам пришлось придумывать, под каким предлогом можно отправить его на лечение. 13 мая Моцарь написал мне: «Постарайтесь его убедить полежать. Я могу пожить у него с котом».

Из снимков экрана, полученных kp.ru, видно, что собеседники обсуждают сроки госпитализации. На 18 мая у Алибасова и его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной назначены съемки в ток-шоу на федеральном канале (передача вышла в эфир 10 июня). С 19 до 23 мая запланирована поездка в Санкт-Петербург на фестиваль - «билеты уже на руках».

- 4-5 дней у него есть, чтоб пролечиться, - пишет Моцарь. - Но только, чтоб СМИ не узнали. Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень (последняя фраза из переписки была показана в программе «На самом деле» и заставила зрителей думать, что Бари сам организовал собственное «отравление». - Ред.)

По мнению нашего собеседника, есть два варианта, как на самом деле развивались события в ту ночь, когда Алибасов попал в реанимацию Склифа.

- Возможно, как у многих алкоголиков, в бутылке из-под «Крота» был спрятан алкоголь, а сама бутылка просто плохо промыта, - предполагает знакомый Сергея Моцаря. - Но есть и другой вариант: помощники развели «Крот» и специально оставили на столе среди похожих упаковок с соком. Это объясняет, почему у Бари нет сильного ожога, который был бы неизбежен при попадании даже глотка щелочи.

Напомним, ранее ряд экспертов и в интервью «КП», и в эфире федеральных каналов заявил, что ни о каком ожоге 4 степени речь не идет: несмотря на справки, предоставленные артистом, выжить и питаться самостоятельно после такого страшного отравления просто невозможно — нет ни одного подобного случая. С другой стороны, при таком раскладе понятно, почему Алибасов с пеной у рта отстаивает свой диагноз: скорее всего, артист до сих пор не в курсе, что в больницу его упекли, чтобы вылечить от пагубной зависимости.

Из общения помощника продюсера Сергея Моцаря с неназванным собеседником становится ясно: госпитализация артиста была спланирована

Из общения помощника продюсера Сергея Моцаря с неназванным собеседником становится ясно: госпитализация артиста была спланирована

Из общения помощника продюсера Сергея Моцаря с неназванным собеседником становится ясно: госпитализация артиста была спланирована

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