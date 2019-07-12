Из-за болезни Меркель Бундестаг может вынести ей вотум недоверия

В центре внимания мировых СМИ - состояние здоровья немецкого лидера. 18 июня у канцлера ФРГ Ангелы Меркель началась странная дрожь во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. 27 июня те же самые симптомы проявились при общении с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. 10 июля все повторилось на брифинге с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Наконец, 11 июля специально для канцлера изменили регламент, и на одном из официальных мероприятий она слушала гимн Германии, сидя на специальном стуле.

- Очевидно, что у Меркель серьезнейшие нелады со здоровьем, если она даже не может выслушать национальный гимн стоя. У ФРГ сейчас много проблем: экономика, кризис с беженцами, недоверие между простыми европейцами и органами власти Евросоюза. Решить все эти трудности может только дееспособный (во всех смыслах) канцлер, - сообщил «Комсомолке» депутат Берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Открытым остается главный вопрос - чем же больна 64-летняя женщина (в официальную версию об «обезвоживании» не верит никто)? Высокопоставленный источник «КП» в Берлине, пожелавший сохранить анонимность, на ссылкой на свои сведения допускает, что у Меркель может быть болезнь Паркинсона.

В то же время профессиональные врачи в беседе с «Комсомолкой» не готовы с уверенностью называть диагнозы - хотя бы потому, что без личного осмотра пациента и знакомства с историей болезни сделать это крайне затруднительно. При этом даже личная медкарта в поликлинике появилась у канцлера лишь пару лет назад - с момента прихода к власти в 2005 году она следила за чем угодно, кроме собственного здоровья.

- Тремор (дрожание конечностей) у Меркель развивается и прекращается спонтанно, вовлекая все тело - для болезни Паркинсона такие симптомы все-таки не характерны, там обычно у человека дрожит лишь одна сторона. В то же время тремор может возникать при заболеваниях внутренних органов - в особенности, щитовидной железы, - говорит «КП» сотрудник Медицинского института Северо-Восточного Федерального Университета Алексей Таппахов.

Но чем бы ни была больна самая влиятельная женщина Германии , в воздухе сам собой повисает вопрос - что делать?

- По закону Бундестаг имеет полное право (а на мой взгляд, даже обязан) выразить Меркель вотум недоверия и проголосовать за кандидатуру нового канцлера, - полагает Гуннар Линдеманн.

«Здоровье Меркель усиливает дебаты о том, кто станет ее преемником», - уже открыто пишет влиятельная американская газета New York Times в статье под названием «Когда дрожит Меркель, дрожит весь Евросоюз». Однако почему Бундестаг молчит - понятно. Большинство мест принадлежит как раз «блоку Меркель», и ее партия может в любой момент назначить канцлером любого своего члена. Формально такой человек есть - на осеннем партийном съезде преемницей Меркель была выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Но ее теперешние рейтинги даже ниже, чем у Меркель, и попытка рокировки может привести к еще более серьезному политическому кризису и перевыборам, где шансов у правящего блока очень немного.

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