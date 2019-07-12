2019-07-12T18:10:59+03:00
Звезды

«Лечат от болезни Альцгеймера»: врач-невролог рассказал о таблетках Бари Алибасова

В курсе лечения Бари Алибасова обнаружили странный препарат, не имеющий отношения к отравлению «Кротом» [эксклюзив kp.ru]
Семен ЧЕРНОВ
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Бари Алибасов.Бари Алибасов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Бари Алибасов выложил в сеть свой курс лечения. Хотел как лучше — оправдаться за скандальный эфир программы «На самом деле», где его обвинили в инсценировке отравления.

- Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я глотаю ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет, - пожаловался артист, демонстрируя на камеру прописанный ему курс лечения. - К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придется есть таблетки вместо еды.

Большинство препаратов — и омез, и фосфалюгель, и ребагит — оказались действительно для пищеварительной системы. Но один медикамент — Акатинол Мемантин — совсем не из этой серии.

Расписание приема лекарств для Бари Алибасова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Расписание приема лекарств для Бари Алибасова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Его назначают при деменции и болезни Альцгеймера — именно такие показания к применению прописаны в инструкции, - объяснил kp.ru врач-невролог Юрий Андрусов. - Оба этих состояния связаны с нарушением работы головного мозга, и проявляются в снижении интеллекта, функций памяти, потери ориентации во времени и пространстве. Если по-простому, это слабоумие. Самый распространенный пример — когда теряются пожилые люди, многие из них дезориентированы. При запущенной стадии человек не узнает близких и не понимает, где находится, неадекватно воспринимает окружающие предметы. Например, может утюг приложить к уху.

- Или «Крота» выпить?

- Бывает и такое. При этом болезнь Альцгеймера не лечится — это отмирание нервных клеток в головном мозге, а мемантин просто помогает улучшить интеллектуальные функции.

- Вы наверняка видели Алибасова в телеэфирах — можно ли по его поведению диагностировать слабоумие?

- Нет. Только медицинское обследование может дать правильный диагноз. На глазок такие вещи не определяются даже при наличии больших странностей.

- Скажите, а могли ли врачи назначить мемантин пациенту после медикаментозного сна?

- Да, после долгой комы это возможно, если функции дыхания и кровообращения пациента поддерживались искусственно.

- Но Бари Каримович дышал самостоятельно…

- Тогда нет, назначение мемантина исключено.

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Напомним, ранее осведомленный источник сообщил kp.ru об алкогольной зависимости артиста (и подтвердил свои слова скриншотами переписки с помощником продюсера Сергеем Моцарем), а бывший врач Алибасова Марият Мухина указала на наличие в его анализах препаратов от похмелья. Если у артиста действительно болезнь Альцгеймера, пить ему категорически запрещено - иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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