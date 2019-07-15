Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

Юлия Барановская отдыхает с детьми в Камбодже. По некоторым данным, в путешествие в экзотическую страну телеведущая с наследниками отправилась не просто так. Говорят, звезда там проводит медовый месяц. Избранником знаменитости стал не чужой для нее человек - Александр Телесов.

Похоже, Юлию Барановскую можно поздравлять с замужеством. По слухам, многодетная мама обрела женское счастье подле своего давнего друга Александра Телесова. Как рассказал анонимный источник, свадебная церемония была тайной и на ней присутствовали только самые близкие пары. Юлия, как и полагается невесте, была вся в белом, пишут 7 Дней.

telesov Я никогда так не потел, я слышал звук воды, стекающей у меня между лопаток в трусы. Были тарантулы, были змеи, были скорпионы, мертвые совы и зажаренные крысы. Самым стойким оказался Арсений

Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов. "Я очень горжусь своими детьми. Эти абсолютно городские жители справились с такими непростыми заданиями, и даже ни разу не испугались и не заныли. Они шли, шли, шли и тащили свои рюкзаки, не забывая смотреть по сторонам и задавать миллион вопросов", - написала Юлия в блоге.

Барановская и Телесов знакомы много лет. За это время у Александра сложились очень теплые отношения с тремя детьми Юлии от отношений с Андреем Аршавиным. Кроме дружбы молодых людей связывает любовь к путешествиям и экстриму.

Александр признался в своих чувствах ЮлииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Пусть все твои мечты сбываются! Я знаю, у тебя их много! Люблю! Давно и очень сильно!", - признался Александр в своих чувствах Юлии в ее день рождения. На это телезвезда ответила, что тоже очень любит Телесова. Он же был в числе гостей вечеринки в честь 34-летия Барановской, прошедшей в Москве в начале июня.

baranovskaya_tv На вершине пирамиды

Юлия пока никак не прокомментировала сообщения о своем замужестве. Хранит молчание и Александр. Барановская не раз признавалась, что для нее очень важно встретить человека, с которым она сможет прожить всю жизнь. Возможно, Телесов как раз и стал тем единственным, на которого многодетная мама сможет опереться.

Напомним, Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. В этом союзе родились Артем, Яна и Арсений. Однако в 2013 году пара рассталась. .