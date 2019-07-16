Тбилиси стал пустыней. Русский турист здесь теперь - экзотика

«Новое туристическое направление Грузии: экскурсии на митинги. Выбирай любой вкус: антироссийский — пророссийский, антижурналистский - зажурналистский, за ЛГБТ, против ЛГБТ,...». Вот вам самый свежий анекдот из Тбилиси.

Последний прямой рейс из Москвы улетел 7 июля. И что изменилось?

А вот что. Моментально исчезла русская речь с шумных улиц Тбилиси. Да и вообще они стали не такими уж и шумными. В Батуми чуть оживленнее — там турки, иранцы, неможко украинцы и море. И русские пока еще есть, но гораздо меньше — те, кто еще не уехал или приехал на машинах. В основном семьи с детьми, кто давно планировал и поездку сюда шумным караваном. И не смог переориентироваться. В основном — из провинции. Московской и питерской публики нет.

Исчезла русская речь с шумных улиц Тбилиси. Да и вообще они стали не такими уж и шумнымиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

НЕ ЖИЗНЬ, А АНЕКДОТ

Спустя две недели грузины уже адаптировались и смирились с тем, что турсезон сорван. Называют цифры убытков — от 30 до 50% предполагаемой в начале лета прибыли. И даже вон уже шутят, сочиняют анекдоты. Не унывают-то точно.

В который раз подобное, собственно. Все у них, почему-то летом начинается в разгар сезона. Август 1992 — война с Абхазией. Август 2008 — война с Осетией. Июнь 2019-го — война с креслом, в которое нечаянно сел русский депутат Гаврилов...

Тем кто забыл, напомню. Все в общем-то было тихо и спокойно. Отели забронированы на все лето, туры выкуплены под завязку. Грузия + Россия = вино, шашлык, горы, дружба, жвачка. И тут, 21 июня, Грузию натурально сразила «Гавриллиада» - как здесь теперь в шутку называют волну антироссийских митингов. Москва ответила быстро и жестко - отменив авиарейсы в Тбилиси. И это был первый шок для грузин. Потом был матерщинник-журналист Габуния. Снова шок. Дикое напряжение. Все уже ждали санкций и даже кричали о русских танках. Но обошлось. Путин сказал, что он против санкций...

Нигде толп больше нетФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Грузины были так рады, что даже спад турпотока уже приняли как должное. Можно как-то пережить. Все лучше, чем война.

- К русским туристам у нас никогда никто пальцем даже прикасаться не будет. Ни один волосок с их головы не упадет, - говорит мне председатель партии «Нейтральная Грузия», экс-пресс-секретарь Шеварнадзе, президент академии национальных и социальных отношений Валерий Кварацхелия. - Наши страны усиленно хотят поссорить — это американская политика. В последние годы началось сближение, пока совсем маленькое, но все же. И туристов сюда ваших приезжало под 2 миллиона в год, что тоже сплачивало наши нации. Нет, надо было нас срочно опять поссорить. И это удалось. Ну вы же видите, что в Грузии русскому человеку нет никакой опасности?

Президент академии национальных и социальных отношений Валерий КварацхелияФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Вижу! Я даже в палатку к митингующим залезала. Никто меня пальцем не тронул. Опасность только переесть и перепить. Но все эти ваши лозунги про «русских оккупантов», про 20% Грузии «оккупированных Россией»... Это транслируют у вас по всем каналам каждый день. На площади у парламента кричат каждый вечер. Слышишь все это и хинкали с киндзмараули в рот не лезет.

В Батуми чуть оживленнее — там турки, иранцыФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Все уже у них (американцев — ред.) в руках — правительство, оппозиция, телевидение. Нет уже такого понятия грузинское ТВ. Есть — грузиноговорящее телевидение США. Все что произошло в последнее время — провокация чистой воды. А страдают все - и русские, которые хотели приехать. И грузины. А 20% территории потерял Саакашвили. Я лично и на ТВ заявлял, и вам повторю — никакой оккупации не было. Но, Грузия в составе которой и Абхазия и Осетия признана всеми международными организациями. Только российское правительство признало независимость этих двух государств.

В тбилисских кафе теперь пусто и скучноФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А вы не боитесь такое заявлять? Да еще и мне, журналисту из России? Я уеду, а вам здесь, среди этих митингов жить.

- Нет. Я боюсь, что меня не услышат. И покажут вместо этого кучку проплаченных активистов у парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

ЦЕНЫ СРАЗУ УПАЛИ НА 30%

Все грузины, узнав что я из Москвы, радовались как дети. Мне предлагали бесплатные экскурсии, в отеле сделали скидку, ждали меня на завтраках, как царицу. Тем более, что в первые дни я у них была … одна. Единственная клиентка! А номеров — 12... Потом потихоньку стали появляться иностранцы — голландцы, немцы, англичане. Но при мне за неделю ни разу отель не был заполнен больше, чем на половину.

Раньше не протолкнуться было в туристических местах, а сейчас - как в пустынеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Опять иностранцы? - Задаю дежурный уже утренний вопрос администратору. - Ой, простите, мы русские для вас тоже же иностранцы.

- Вы русские - свои, - улыбается он. - Раньше у нас 80% постояльцев были из России. Сейчас — только вы.

Цены на отели во всей Грузии сразу же после отмены рейсов из Москвы упали на 30%. И резко — бах, Тбилиси пустой. Грустно.

Тбилиси - сплошное туристическое местоФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Раньше не протолкнуться было в туристических местах, а сейчас - как в пустыне. - говорит моя тбилисская подруга Аня. Мы пьем кофе возле знаменитого театра кукол Резо Габриадзе. Из всех столиков занят наш и еще два - грузинами. На парад кукол часовой башни смотреть пришла только группа китайцев. - И теперь стали заметны иностранцы, куда не придешь - английская, немецкая, французская речь. Раньше их и не видно было в толпе наших, русских. Я тут даже не чувствовала себя заграницей. Как дома, в Питере, - все свои. Теперь все не так.

Весь Тбилиси - сплошное туристическое место. Уютные кафешки, кальянные, просто забегаловки. Куча магазинов с сувенирами во всех концах города. Сколько я не слонялась — нигде толп больше нет.

Захожу в двухэтажный туристический автобус — популярное развлечение во всех столицах мира — тоже пусто. На огромный салон - два голландца и сын с матерью из Ирана. Почему-то и они сходу стали говорить про политику. Я ничего не поняла, их английский и мой были какими-то разными.

Двухэтажный туристический автобус ходит пустойФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Раньше полные были наши экскурсии, - вздыхает сотрудница автобусной конторы, 17-летняя тбилисская армянка Кристина. Да, школьница, но уже не первый год летом подрабатывает в турбизнесе. - А теперь - так вот. Русских нету. Мне очень нравятся ваши люди. Всегда можно поболтать о жизни. С иностранцами как-то не так...

Но, не смотря на любовь к России и русским, Кристина собирается ехать учиться в Европу или США. Потому и работает, копит деньги. Пока ждали рейса (и хотя в этом мне не сознались, но половину их явно отменили), девушка от меня не отходила. Рассказала все.

- Мы не смотрим телевизор, и к этому парламенту не ходим. Говорят, там проплаченные только сидят. Но я не знаю. Я работаю и мне некогда. С другой стороны у нас что не случись - все сразу выходят на площадь Руставели. Такой менталитет. В прошлом году даже школьники там митинговали — у 11-классников отменили выпускные экзамены. А у 12-класссников (в Грузии учатся в школе 12 лет, - ред.) - нет. Вот все у кого не отменили и вышли.

Хуже всех пришлось тем, кто был полностью ориентирован на руссо туристо. Среди них - много эмигрантов из нашей страны.

- Не знаю, что делать, - разводит руками блогер, владелец маленькой экскурсионной фирмы в Тбилиси Нина Федотова. - Уже планирую туры по каким-то другим странам. В Азербайджане много интересных мест. Но Грузия по-прежнему остается моим искренне любимым туристическим направлением.

Спустя две недели грузины уже адаптировались и смирились с тем, что турсезон сорванФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Меньше, намного меньше стало людей, - говорит владелец отеля сети Holiday inn в городке Телави, в Кахетии Бондо Колекьяни. - Мы только открыли отель 1 июля. И тут такой сюрприз - отмена рейсов. Многие брони слетели, конечно.

- А сейчас как?

- Есть люди. Не много. Вот сейчас из 80 номеров 20 занято.

Бондо показывает фото шикарной гостиницы. Панорамные окна, просторные номера, бассейн, бары. Все новенькое, блестит.

- Цены пришлось снизить резко. Сейчас ночь — 70 долларов. Что дальше планируем? Будем переориентироваться на внутренний туризм. Есть и другие туристы - иранцев много в Грузию ездит, европейцев, азербайджанцев, - подбадривает себя отельер.

Бондо КолекьяниФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Но по официальным данным Министерства туризма Грузии - русские оставляют в отпуске больше всего денег. В среднем - 1350 лари (около 30 000 рублей). На втором месте - Азербайджан, потом — Турция. Богатая Европа а этом списке почему-то в самом конце.

- То есть без нас тут ничего не остановится? - спрашиваю у отельера.

- Нет, но экономика сильно пострадает, конечно.

Пляж в БатумиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

ДОРОГА В ОБХОД? НЕРВОВ НЕ ХВАТИТ

Добраться до Грузии теперь минимум в 4 раза дольше и в 2 раза дороже. Это либо пересадочные рейсы - через Минск, Баку, Ереван. Либо от ближайших аэропортов на маршрутке. Я летела в Тбилиси через Ереван. Думала будет быстрее всего. Оказалось - то еще испытание. Трястись по горному бездорожью 8 (!) часов подряд! Никому бы не советовала.

Можно долететь и до Владикавказа, оттуда по горам 4 - 5 часов плюс таможня.

Есть еще вариант - на своей машине. И народ пока еще едет своим ходом, как и раньше ехал. Им все эти воздушные преграды и антироссийские митинги нипочем. Руссо туристо — облико не напугаешь. В Тбилиси на Новом мосту встретила многодетную семью из Ханты-Мансийского округа.

- Мы 6 дней на машине ехали, - говорит отец семейства. - Изначально и собирались, так что отмена авиасообщения нас не коснулась. Отдохнули хорошо! Сейчас вот пару дней в Тбилиси и домой. В Батуми жили в кемпинге прямо у моря. Народу полно - и наши, и Украина, и Белоруссия. Арабов тоже много в городе. А в Тбилиси - пустынно как-то. Были тут год назад в это же время — не протолкнуться.

Многодетная семья из Ханты-Мансийского округа приехала в Грузию на машинеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Мне хватило автоприключений и обратно я полетела из Тбилиси самолетом через Баку. На стойке регистрации - одни русские (впервые за неделю в Грузии увидела в одном месте сразу столько соотечественников!). Рейс тяжелый, ночной. Моя попутчица - мама с тремя детьми - устало толкает коляску. В ней спит средний, вечно хныкающую младшую сестру тащит старший ребенок.

- Одни нервы! - устало вздыхает женщина. - Мы прилетели в Грузии к моим родителям, они хоть и русские, но тут живут. Потом случилось все это. Еле успела купить билеты через Баку на всех нас. Испытание то еще, конечно.

Девушка Ольга летит от жениха из Батуми.

- Он в Москве жил, но бросил все и уехал в Грузию. Прошли слухи, что продлять визы грузинам не будут. Вот сама к нему и летала. У меня дорога вообще больше суток — ночным поездом из Батуми, день гуляли по Тбилиси все вареные, в поезде разве выспишься. А теперь еще все ночь мне куковать в аэропорту.

- Но чего не сделаешь ради любимого? - подбадриваю я ее.

- Это да.

Зато в «Азербайджанских авиалиниях» просто закормили. И горячая еда, и орешки, и чай-кофе. Я уже и забыла, что так бывает, после голодных рейсов наших авиакомпаний и лоу-костеров где вода и сухой бутерброд.

Вот такие туристы теперь в Грузии. Вынужденные я бы сказала.

Добраться до Грузии теперь минимум в 4 раза дольше и в 2 раза дорожеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА ГАБУНИЯ ПОМОГ

А митинги в Тбилиси все шли и шли. Каждый вечер (примерно с 19 до 22 часов) одна и та же шарманка. Уже только ленивый не вышел на эту сцену и не произнес, как мантру «Оккупанты», «20 %», «Путин», «журналисты». Пора бы, конечно, сменить уже пластинку. И народа каждый день у парламента на площади Руставелли все меньше. Уже даже и палатки исчезли. Но в ТВ новостях все по-прежнему выглядит солидно. Волшебная сила ТВ! Туристы тоже ходили глазеть и делать селфи на фоне горячего грузинского майданчика. Он тоже уже стал тбилисской достопримечательностью...

Кстати, резкий спад желающих тут митинговать случился после выходки «недожурналиста» Георгия Габуния. Сам того не подозревая матерщинник и разогнал людей с Руставелли. Простые грузины терпеть не могут геев (а в Тбилиси все уверены, что Габуния — из таких). Руки им не подадут, кавказская гордость не позволяет. «Я что, должен идти туда, где эти геи?!» «Дураки все кто там стоят. И бездельники!». Так примерно говорили большинство тбилисцев, с которыми я разговаривала.

И все без исключения в Грузии ждут возвращения русских туристов:

- Путин же сказал, что не надо разрушать отношения. Может, пустят самолеты? Передайте всем, мы вас очень ждем. Нельзя из-за одного-двух дураков в Грузии наказывать всех».

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