Муж Наташи Королевой показал мускулистое тело в микроплавках

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал откровенное фото с отдыха. Муж Наташи Королевой снялся в микроплавках на фоне морского пейзажа. Супруг певицы позирует с гордо поднятой головой.

Сергей Глушко и Наташа Королева в очередной раз доказали, что они являются одной из самых ярких и эпатажных пар российского шоу-бизнеса. В семье Тарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинства общественности. Так, ранее его звездная жена сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на руках.

После этого эмоционально высказался Тарзан, поддержав любимую женщину. А теперь стриптизер предстал перед публикой в крошечных красных стрингах у бассейна с морской водой.

"Продолжение следует!", - лаконично подписал фотографию 49-летний артист. Сергей не стал раздеваться полностью, оставив место для воображения.

И, как успели отметить поклонницы, главное на фотографии - вовсе не микроплавки стриптизера, а его мускулистое накаченное тело. Именно оно по-прежнему сводит с ума тысячи женщин.

Подписчицы пришли в полный восторг и завалили Тарзана комплиментами, отметив, что он находится в великолепной форме. Дамы считают Сергея примером всем мужчинам. Некоторые пользовательницы соцсети откровенно признаются, что завидуют Наташе Королевой.

"Как по мне, очень секси. Так держать! А нам держаться!", "Красные труселя, конечно, манят!", "Аполлон!", "Красив, как Бог!", "Ай-ай-ай... Все женщины мира дружно вспотели сейчас!", "О, боже, какой мужчина!", "Молодец мужчина. Дает пример другим, как следить за собой", "Геракл", "Хватит уже смущать всех своей красотой", - высказались разгоряченные фанатки.