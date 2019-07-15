"Снял с тещи": муж Наташи Королевой примерил красный купальник в горох

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушков, в миру известный как Тарзан, считаются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Певица 16 лет счастлива в браке со стриптизером. Артисты вместе гастролируют по миру и делятся со своими подписчиками в соцсетях подробностями личной жизни.

Тарзан нередко делится с публикой шутками на эротическую тему. Вот и новая публикация звезды не стала исключением. Супруг Наташи Королевой примерил верх от женского купальника. Правда, использовал красный в горох бюстгальтер неожиданным образом.

"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности (для эротоманов)", - подписал снимок стриптизер.

Поклонникам юмор танцора пришелся по вкусу. Многих обеспокоил вопрос о том, с кого Тарзан снял верхнюю часть купальника. Одни почитатели творчества Глушко предположили, что бюстгальтер может принадлежать его супруге - певице Наташе Королевой, и обеспокоились тем, что женщина так и останется полуобнаженной.

А особо проницательные считают, что купальник Тарзан "снял с любимой тещи" - Людмилы Порывай. 73-летняя пенсионерка действительно иногда предпочитает наряды в горох. К тому же она довольно часто гастролирует вместе с зятем и дочкой. Поэтому, как считают фолловеры, и отдыхают они тоже вместе. Впрочем, пока Тарзан оставил все вопросы без ответа, решив сохранить интригу.

Кстати, Наташа Королева своего тела явно не стесняется. Несколько дней назад певица опубликовала на своей странице снимок, на котором она позирует абсолютно обнаженной. Фото произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни восхищены смелостью артистки, другие ее активно ругают. Мол, негоже выставлять на всеобщее обозрение свои прелести. Сама Наташа относится к этому философски.

slugina_64 Людмила Порывай полна сил и энергии

"Я, конечно, ожидала, что будет такой резонанс. Потому что уже не раз проверила: ничто другое так не волнует людей, как возможность обсудить с негодованием все твои трещинки. Зная об этом, я даже закрыла комментарии", - цитирует 46-летнюю знаменитость Собеседник.Ru.

К слову, Наташа находится в отменной форме благодаря Тарзану. Супруг несколько лет назад попросил любимую женщину не превращаться в тетку. Поэтому над своим телом артистка активно работает. И даже признавалась, мол, муж отбирает у нее еду. Правда, "голый снимок" она все-таки удалила. "Хорошего понемножку. Поэтому я спустя пару дней удалила эту фотографию", - заключила Королева.