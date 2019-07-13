Сиделка актрисы: Элина Быстрицкая боялась, что сестра упечет ее в психушку

После ухода народной артистки Элины Быстрицкой ее родная сестра София Шегельман активно борется за наследство. Она подала заявление на бывшую помощницу актрисы Ксению Рубцову, обвиняя ее в снятии со счета Быстрицкой и присвоении 38 млн рублей. Между тем и к самой Софии Шегельман у близкого окружения артистки есть вопросы. Личная сиделка Быстрицкой рассказала «Комсомолке» о том, почему актриса опасалась своей сестры.

Уговаривали поесть, как ребенка

- До того как стать сиделкой у Быстрицкой, я ухаживала за слепой бабушкой, потом семь лет - за детьми-инвалидами, - рассказывает сиделка актрисы Елена Киселева. - У Быстрицкой была сиделка Ирина, но она уже не справлялась. И меня срочно взяли ей в напарницы. Когда первый раз шла, боялась. Но Элина Быстрицкая меня приняла, хотя она не любого подпускала к себе. Даже когда она капризничала, я старалась обойти острые углы. Ей было тяжело подняться: колени, суставы болели. Обычно не жаловалась. Раз вздохнула: «Сильно болит». Я ей: «Давайте помажу, разотру». Она гордо сначала: «Нет, не надо». Терпела. Потом говорит: «Ну давай, помажь». Спустя время: «Мне стало хорошо, прошло».

За ней был постоянный уход, как за ребенком. Мы всегда следили, чтобы Элина Авраамовна поела, иногда уговаривали ее, как маленькую. У нее часто были включены аудиокниги. Иной раз позовет: «Послушай, интересно». Посижу с ней рядышком. Иногда, чтобы не надоедать, загляну: «Элиночка Авраамовна, что-то надо?» Иной раз скажет: «Займитесь моей головой». Ей нравилось, когда ее расчесывали массажной расческой, иногда я по 40 минут это делала. Очень любила про прошлое рассказывать - про войну, про то, что хотела пойти в театральное училище, а папа возражал, и пришлось ей сначала в медицинском поучиться. Признавалась, что одно время собралась петь на сцене и сказала об этом своей подруге Людмиле Зыкиной. А Зыкина ей: «Вот я пока пою - ты не пой. Когда не буду петь - тогда ты запоешь». Когда Зыкиной не стало, подруга Быстрицкой привела к ней музыкального продюсера Ксению Рубцову, которая взялась ее продюсировать, стала устраивать концерты. Быстрицкая исполняла репертуар Зыкиной вместе с ее ансамблем.

София Шегельман, младшая сестра актрисы. Фото: Первый канал

«Они не могли находиться рядом»

- С Ксенией Рубцовой Быстрицкая общалась как с дочкой, это я видела, - продолжает сиделка. - Ксения постоянно приезжала, звонила, спрашивала о том, как она поела, выпила ли вовремя таблетки, приходили ли врачи.

Сестра София Шегельман приезжала к Быстрицкой два раза в год - на день рождения и летом раз. По выходным они созванивались. Элина не всегда хотела с ней разговаривать. Прошу: «Элиночка Авраамовна, ну поговорите, сестричка вам звонит». В ответ: «Я не буду с ней разговаривать».

- Почему?

- Она побаивалась ее напора. София такая властная, резкая. Элина была прямая, открытая, добрая. А у этой все с подковыркой. Например, Элина с ней делилась как-то: мол, хочется, что бы кто-то обнял, погладил. А София ей сказала: «Возьми утюг и погладь».

Я видела, что Элину Авраамовну порой тяготит сестра. Но в открытую она этого не говорила. Боялась, что сестра поступит с ней, как с их матерью. Элина Авраамовна говорила, что сестра упекла маму в психушку - не стала за ней ухаживать. Сама Элина тогда много выступала, работа не позволяла ей быть рядом. Там, возможно, свои какие-то нюансы были, но Элина Авраамовна обижалась, что сестра так с мамой поступила. И некий холодок между ними проскальзывал. Она переживала, что сестра и с ней нечто подобное может сделать.

И общалась она с Софией так: первые три дня нормально, а потом игнорировала ее - отворачивалась. Говорила, что дала обещание отцу: мол, будет всегда помогать младшей сестре. И обещание выполняла. Но вместе находиться они не могли. Причем настолько, что Элина Авраамовна купила сестре квартиру в Москве, чтобы та в ней жила, когда из Израиля приезжала погостить. А София эту квартиру сразу продала.

«Похудела до 35 кило»

- За полгода до смерти Быстрицкой София нас уволила, изолировала Элину Авраамовну от любимых людей, тех, к кому она привыкла, - продолжает Елена. - А ведь Быстрицкая была очень недоверчивой - если не знала человека, могла из его рук не взять еду. София, не подумав, поставила ей других людей. И Быстрицкая с ними плохо ела. Она, грузная женщина, стала весить 35 кило! Похудела от того, что тосковала и не ела. Она волевая сама по себе. Если сказала: «не буду», значит, не будет, и уговорить ее есть сестра не могла. Ошибка сестры, что она отгородила Быстрицкую от всех близких.

Был случай, и я его видела, когда София привела нотариуса и они пытались склонить Быстрицкую подписать доверенность, чтобы София могла всем управлять. Я зашла в комнату с подносом, чтобы дать ей поужинать. Я не знала, что они там. Элина Авраамовна сидела в согнутом положении и ручку держала на весу. Я уже изучила ее: если она нормально себя чувствует, адекватна, то она командовала. Могла сказать: «Выйди отсюда. Не ваше дело, закройте дверь». А тут сидела, как маленький зайчик. Когда я увидела, что они ей что-то дают подписывать, сказала: «Элина Авраамовна, не подписывайте ничего, Ксения должна посмотреть, она ваш директор и должна знать, что вы подписываете!» София начала на меня кричать: мол, какое право я имею так говорить. Потом я узнала, что нотариус отказалась заверять подпись: мол, ого, какие у вас отношения...

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Купить квартиру за 60 млн

- София внушила Элине, что Рубцова истратила ее деньги, - продолжает сиделка. - Элина Авраамовна очень сильно переживала, это было видно по ее состоянию. Она сидела задумчивая, угрюмая... Я спросила: мол, почему вы верите им, вы же видели, как Ксения к вам относится. Она на это ничего не сказала, промолчала.

А раньше она часто говорила, что любит Ксению, ждет ее. Ксения каждый свой шаг ей докладывала, что она делает и на что берет деньги. Контролировала все ее выступления. Но всегда советовалась: «Будем выступать? Просят приехать». Быстрицкая отвечает: «Ну, можно». А потом время поближе подходит, говорит: «Ноги болят, я не могу». Рубцова не настаивала.

На шестом этаже в подъезде Элины Авраамовны продавалась квартира за 60 млн рублей. И актриса предложила купить ее Ксении. Та отказалась. Потом Элина Авраамовна дала деньги, чтобы Ксения построила дом между Подольском и Москвой. На это Ксения согласилась, там дешевле было, чем квартира.

В итоге София сменила замки и всех отстранила. А Быстрицкой сказала, что все ее обокрали. Незадолго до ее смерти я словно что-то чувствовала, очень хотелось к ней приехать. Теперь виню себя страшно, что при жизни Элины Авраамовны я не смогла попасть к ней, прорваться.

Теперь София Шегельман говорит о том, что мы плохо ухаживали за Быстрицкой. Но ни слова не говорит о том, какой уход за ней был последние полгода, когда Элина вся высохла. Почему она похудела до 35 килограммов? В этой истории есть темные пятна.

ЗАГАДКА СНИМКА

Синяки на лице

- София Шегельман показала на ТВ фото Быстрицкой с синяками на лице. Что это было?

- София, которую мы за год два раза видели, вдруг приехала и сказала, что ей поступило сообщение: мол, над Элиной тут издеваются, чуть ли не бьют. Избиения не было - Элина Авраамовна встала и упала. Упала она не в мою смену, а когда была моя сменщица Ирина. Ира пошла ей чаю сделать, она потом рассказывала: «Слышу сильный грохот. Зашла - она лежит лбом вниз». И синяки пошли.

Это фото Быстрицкой с синяками на лице София Шегельман продемонстрировала в эфире ТВ как доказательство того, что сиделки плохо за ней следили. Фото: Первый канал

- А кто сделал фото Быстрицкой с синяками?

- Фотографировала София Шегельман. И она же отдала фото на телевидение. Дескать, вот, плохо обращались с актрисой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия сестры артистки: У Элины Быстрицкой увела деньги помощница

Ушла из жизни великая актриса, исполнительницы роли Аксиньи в «Тихом Доне»

Элине Быстрицкой был 91 год. Последнее время она тяжело болела, не вставала с постели, теряла зрение, жаловалась на сердечные боли. Актриса была одинокой женщиной, бездетной. Младшая сестра артистки София Шегельман постоянно живет в Израиле и не могла часто приезжать в Москву. Заботу об актрисе взяла на себя ее концертный директор Ксения Рубцова (экс-директор ансамбля Зыкиной, «Дома Зыкиной» и бывшая помощница певицы — Ред.). Говорят, Быстрицкая так прониклась к ней, что высказала желание указать Рубцову в завещании (подробности).

Бывшая помощница актрисы Людмила Голяндина: Сестра изолировала Элину Быстрицкую от всех друзей ради денег

По версии друзей, звезда «Тихого Дона» умерла от одиночества

Сразу после смерти Элины Быстрицкой ее сестра София Шегельман рассказала «КП» о том, что судится с помощницей актрисы Ксенией Рубцовой. Шегельман обвиняет экс-директора Быстрицкой (она же - бывшая директор Людмилы Зыкиной, «Дома Зыкиной», продюсер «Бурановских бабушек») в снятии и присвоении со счета актрисы денежных сумм. По ее заявлению начато следствие. А Ксения подала в суд на Шегельман, утверждая, что у той перед ней есть финансовый долг (подробности).