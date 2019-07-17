Как ухаживать за медведем и правильно варить борщ: почему желание насолить Леди Гаге объединило русскоязычные народы

Который день сотни и, наверное, уже тысячи людей строчат комментарии в инстаграме американской певицы Леди Гаги. Мол, ты зачем у нашей Ирины Шейк мужика увела, отца ее ребенка? Давненько россияне и русскоязычные граждане других стран не действовали столь единым и мощным фронтом. Что за гражданская активность такая?! «КП» отвечает на вопросы, которые наверняка вертятся у вас в голове.

1. Гага и Купер правда живут вместе?

Строго говоря, нет никаких доказательств того, что поп-звезда Леди Гага по причине большой любви съехалась с голливудским актером и режиссером Брэдли Купером. Об этом сообщил на своей обложке один-единственный источник: американский еженедельник inTouch Weekly, который специализируется на слухах и сплетнях о знаменитостях. «Они устали притворяться!», - кричит обложка. «В планах — завести ребенка!». «Сердце Ирины Шейк разбито, но она ни в чем не винит Гагу!». Ни один другой таблоид Америки не подтвердил этот слух, даром что охота за звездами там — мощнейшая индустрия не чета нашей.

Таблоида inTouch сообщил, что Гага переехала в Куперу

2. Почему их вообще «поженили»?

В прошлом году актер Брэдли Купер снял душещипательный мюзикл «Звезда родилась». Он дебютировал как режиссер, а певица Леди Гага — как актриса. Фильм имел успех, взял «Оскара» за лучшую песню — хит Shallow до сих пор очень популярен. Рекламируя фильм, Купер и Гага дали миллион интервью, где он нежно смотрел на нее, а она все время повторяла один и тот же пассаж: мол, как же она благодарна Куперу, без нее бы она не состоялась как актриса. Парочка ворковала под прицелом камер, из чего все сделали вывод, что между ними началась, что называется, «химия». Но после «Оскара» было объявлено, что все это была лишь промокампания картины.

Пользователи сети упражняются в остроумии

3. Заморская знаменитость не первый раз уходит от русской жены. С чего все переполошились-то?

Действительно, такое уже случалось. Взять вон хоть Мела Гибсона, который был одно время женат на пианистке Оксане Григорьевой. Никакой «антигибсоновской» кампании после их скандального расставания не было!

Наверное, дело в том, что Шейк и Купер были в самом деле классной парой. Актер очень трогательно рассказывал о дочке Лее, однажды вообще признался, что обожает мультики про фиксиков и про Антошку, потому что их постоянно смотрит малышка. Славный такой парень, почти что наш, русский!

Почему здесь собралась половина РФ?

Вдобавок Шейк в этом союзе была на равных правах - она востребованная топ-модель, не сходящая с обложек журналов (только что, кстати, вышел испанский Vogue, где она изображена с коллегой по цеху Адрианой Лимой). Ирина и Брэдли были прямо-таки образцом идеальной семьи, выглядели очень живыми и настоящими, несмотря на звездный статус. Ведь в самом деле очень жалко, что они расстались!

4. А «война в Инстаграме» откуда вдруг?

На фоне мягкой, такой живой и домашней, скромной Ирины, Леди Гага выглядит жесткой хищницей. Говорят, в жизни она ранима и чувствительна, но ее публичный образ идеально ложится в клише циничной разлучницы. Что, в свою очередь, прекрасно соединяется с с нашим национальным фольклором. «Мужика увела?! Получай, стервозина!»

Инстаграм Леди Гаги стал рускоязычной площадкой

Но вообще рождение мемов не поддается объяснению, что бы ни говорили специалисты в этой области. Черт его знает, почему это приобрело такой размах. Кому-то в голову пришло сходить в инстаграм певицы, черкнуть пару строк, другие подхватили — вот вам и флешмоб.

Важно понимать, что тут не в сочувствии дело. Вернее, не только в нем. Очень быстро русскоязычные комментарии приобрели сатирико-юмористический оттенок. Люди в едином порыве соревнуются в остроумии. Точно так же ведут себя водители в глухой московской пробке, переписываясь на карте навигатора. Только тут «пробка» особенно большая: счет комментариям пошел на сотни тысяч!

Очень быстро русскоязычные комментарии приобрели сатирико-юмористический оттенок

Писать Гаге — совсем не то же самое, что, скажем, Филиппу Киркорову. Американская певица совсем из другого мира, в существование которого до конца не веришь. Может, кто-то и вправду хотел пристыдить да образумить девушку, но таких меньшинство. Атмосфера всеобщего братства, ликования (ни дать ни взять улица Никольская в Москве в дни ЧМ-2018) захватывает все больше и больше народу. Тема Гаги и Купера давно отошла на задний план, людям просто нужен был повод пообщаться и им сейчас хорошо.

Наигравшись, народ плавно переходит к анализу: блин, и правда, что происходит-то?! «За сегодня я читала [здесь] отрывки из «Войны и Мира», Гоголя, стихи Тютчева, несколько раз прослушала гимн, причем в двух вариантах, узнала много рецептов, как правильно ухаживать за медведем, что за картошкой лучше в «Ленту», а у «Мазды» обновленная «тройка», какая у кого погода... И что русский народ страшен своей импровизацией. Ребята, вы огонь!» - пишет red_albina.

Люди в едином порыве соревнуются в остроумии

«Иру поддержали, Гаге объяснили, что негоже так себя вести, Куперу прямо сказали, что он не прав, рецептами поделились, приветы напередавали, подняли продажи словарей и переводчиков с русского, сами от души повеселились, оставили американцев в изумлении с одним вопросом: What is it!?!» - перечисляет elenakrasnovadesign.

И, наконец, делает действительно важный вывод: «Русскоговорящие! Давайте не будем ссориться! Мы вон какие одинаковые! Украина, Белоруссия! Передавайте по цепочке!».

Вот так одно разбитое сердце помогает... собирать русский мир.

Люди «мстят» американской певице за разбитое сердце русской модели Ирины Шейк

5. А иностранцы что? И участники треугольника?

Ирина Шейк делает вид, что ничего не происходит и постит фото в новом купальнике (ей в комментариях тоже пишут, но не так активно, как у Гаги). Купер тоже молчит. Гага явно прифигевает: найти англоязычные комментарии в ее инстаграме очень сложно.

Счет комментариям пошел на сотни тысяч!

Осознать феномен пытается западная пресса — репортеры переводят комментарии, используя встроенный в инстаграм переводчик. Пишут, что русские затроллили Гагу.

Эх, разве переводчик поможет постичь русскую душу? Мы и сами-то потрясены.

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