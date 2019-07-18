«Пусть не плачет, подберем ей холостого олигарха из Подмосковья»: Роза Сябитова поможет Ирине Шейк после расставания с Брэдли Купером

Американская певица Леди Гага наверняка уже выучила русский язык, по крайней мере, по части ругательств. Который день в инстаграме звезды ее, «гадюку-разлучницу», хаят сердобольные русские женщины. Мол, увела Брэдли Купера у Ирины Шейк — оставила ребенка без папки, а жену без мужа. Самые предприимчивые комментаторы предлагают позвать на помощь специалистов по устройству личной жизни — ведущих шоу «Давай поженимся» Розу Сябитову и Ларису Гузееву.

«Комсомолка» дозвонилась обеим. Однако, Лариса Андреевна предложение не оценила.

- Извините, сколько вам лет? - задала встречный вопрос телеведущая. - Вы понимаете, что вы глупостями сейчас занимаетесь и мне задаёте глупый вопрос? Если люди не хотят быть вместе, хоть миллион человек будут держать их за руки, - родственники, родители, дети... Ну это же смешно.

Наши люди мстят леди Гаге за разбитое сердце русской модели Ирины Шейк.Фото: Instagram.com

- А если бы Ирина сама пришла на программу?

- Это смешно, ну это же невозможно. Никто бы не пришёл. Миллиарды людей сходятся, расходятся, никто не идёт к нам с этим вопросом. Поэтому что тут комментировать. Извините, я варенье делаю, - поспешно закруглилась Гузеева.

Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма "Звезда родилась"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720990" frameborder="0"></iframe> Лариса Гузеева прокомментировала расставание Ирины Шейк с Брэдли Купером.Алена МАРТЫНОВА

А вот Розе Сябитовой идея понравилась.

- У этой невесты много вариантов, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, - откликнулась телесваха. - Ира может прийти к нам на передачу «Давай поженимся», но звездных невест устроить - всегда проблема. Классные женихи быстро находятся для девушек попроще, а к знаменитостям как-то не хотят. Но есть вариант и лично помочь - я ж сваха, это ж моя работа. Подберем, у меня много. Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать.

Главные свахи России - Роза Сябитова и Лариса ГузееваФото: Анатолий ЖДАНОВ

- А может есть у вас на примете идеальный кандидат? Сколько лет ему должно быть, какой заработок, чтоб Ирине соответствовать?

- Ну, идеальных, милая моя, не существует, каждому своё. Но данной невесте есть, что предложить - и молодость, и красоту, с какой и приданого можно не иметь. Жениха можно посмотреть нестарого, до сороковника, хотя наши олигархи сейчас хорошо за своим здоровьем следят, выглядят молодо. Хороший доход всегда приветствуется, чтоб у него было три ключа: от квартиры, машины и офиса. Ну и чтобы любил, конечно. Знаете, как говорится - не с деньгами же спать.

- Как думаете, Брэдли-то подходил нашей Ирине?

- Ой, я даже не знаю, кто это такой. Мне эти западные вообще ни с какой стороны! И знать я его не хочу. Чтобы за него бодаться и брыкаться - да оставьте вы его Западу, у нас и своих красавцев вагон и маленькая тележка. И пусть не плачет, найдём мы ей жениха.

Ирина прожила с Купером четыре годаФото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Наши люди отомстили леди Гаге за разбитое сердце русской модели Ирины Шейк

Россия вот-вот взорвется. Скотина не кормлена, дети не умыты, огурцы свежего урожая не собраны. Не до того сейчас! У Ирки Шейк стервозина бесстыжая мужика увела, отца ее ребенка. Леди Гагой звать. Надо разлучницу пристыдить. Как где - в инстаграме у нее, знамо дело. (подробности)

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Отвечаем на вопросы о том, зачем люди «мстят» американской певице за разбитое сердце русской модели Ирины Шейк

Который день сотни и, наверное, уже тысячи людей строчат комментарии в инстаграме американской певицы Леди Гаги. Мол, ты зачем у нашей Ирины Шейк мужика увела, отца ее ребенка? Давненько россияне и русскоязычные граждане других стран не действовали столь единым и мощным фронтом. Что за гражданская активность такая?! «КП» отвечает на вопросы, которые наверняка вертятся у вас в голове. (подробности)