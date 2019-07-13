"Верни немедленно Брэдлика Ире!": россиянки набросились на Леди Гагу

Россиянки шокированы и огорчены известием о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу после расставания актера с супермоделью Ириной Шейк. Женщины разразились гневной отповедью в адрес певицы, называют певицу разлучницей, козой и змеей. Они также оставляют слова поддержки в адрес манекенщицы.

Жительницы России начали регулярно оставлять оскорбления в адрес американской певицы и актрисы Леди Гаги из-за слухов о ее романе с Брэдли Купером. Под последними июльскими постами Гаги в Инстаграме женщины, не стесняясь в выражениях, выплескивают свой гнев на русском языке в сторону певицы. Они на все лады обсуждают новые подробности этой мелодраматической истории.

ladygaga Леди Гага говорит, что на съемках фильма "Звезда родилась" между ней и Брэдли Купером возникла настоящая химия.

"Все! Я Bad Romance даже из плейлиста удалила, не люблю тебя больше, разлучница", "Гага, немедленно верни Брэдлика Ире", "Угнала, как чужую машину девятку", "Не люблю тебя больше, разлучница", "Леди Развод", "Гага, не твой мужик - не надо трогать! Верни Брэдлика домой!", "Верни мужика", "Бузова отменила моду на разводы", "Забрала ребенка у отца!", - так отреагировали поклонницы на информацию о том, что певица переехала в дом Купера. Столько огромное число комментариев на русском языке Леди Гага под своими постами, наверное, не видела никогда.

Нашлись и те, кто призвал на помощь Андрея Малахова: "Андрюша, глянь, что эта шлендра фриковатая творит! У Иришки мужика увела, у них дочка маленькая, а тот наплевал, бросил их, спутался с не пойми кем!".

Некоторые в комментариях обращаются прямо к Ирине Шейк: "Ирка, надеюсь, ты поржешь, читая комментарии", "Ирочка, держись", "Шейк - красавица, каких поискать, не чета тебе!", "Ирочка, ты лучшая, сделай на ужин гуся в яблоках", "За Иру и двор стреляем в упор!", "Ирочка, ты нам только скажи, мы в миг этой носатой завалим комменты. Смотри, какая хитрая коротконогая итальяшка".

О расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк судачат уже несколько месяцев. В июне 2019 года модель съехала от актера, прихватив с собой двухлетнюю дочку Лею. Влюбленные расстались после четырех лет отношений.

irinashaykonline Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером

Многие считают Леди Гагу виновницей разрыва. Слухи о романе Брэдли и Гаги появились из-за фильма "Звезда родилась", в котором артисты сыграли любовь. Эмоциональное выступление на церемонии вручения кинопремии "Оскар" многие посчитали подтверждением романа между Леди Гагой и Брэдли Купером. Масла в огонь подлила информация о том, что певица разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино.

irinashayk Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

А на днях стало известно, что Леди Гага и вовсе переехала к Куперу. Певица накупила новых платьев и шикарное нижнее белье. Она выбросила оставшиеся в особняке вещи его бывшей Ирины Шейк и заказывает новую мебель, намереваясь обустроить роскошный особняк актера по своему вкусу. "Теперь, когда его отношения с Ириной закончились, Гага не собирается позволять Брэдли проскользнуть сквозь пальцы. Она уже даже перенесла часть своих вещей", - говорит осведомленный источник.