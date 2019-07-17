На зависть Гаге: Ирина Шейк в нижнем белье лишила публику сна

Пока Леди Гага отбивается от российских подписчиков, оставляющих ей сотни гневных комментариев в Инстаграме по поводу ее романа с Брэдли Купером, Ирина Шейк времени зря не теряет. Бывшая возлюбленная голливудского актера опубликовала фото в нижнем белье на зависть разлучнице.

Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером предстала в нижнем белье оттенка аквамарин. Это селфи явно заставит ее бывшего кусать локти. Супермодель выглядит безупречно. Ее гладкая кожа будто светится изнутри, а рельефу тела позавидует любая женщина.

"Мой любимый новый летний цвет ", - подписала снимок 33-летняя звезда подиума. Поклонники не смогли обойти вниманием откровенную фотографию своей любимицы и осыпали ее комплиментами. Пользователи также выразили поддержку супермодели после расставания с возлюбленным, заявив, что теперь и вовсе потеряли покой и сон из-за переживаний. Мол, как можно было променять такую шикарную женщину на Гагу.

irinashayk My fave new summer color

"Ира, мы с Вами, вы шикарная женщина", "Ирка, крепись! Мы с тобой", "Вы очень красивая", "Не сплю третий день, все думаю, какая же эта Гага угонщица!", "Фигура класс", "Шикарная", "Да Гага тут и рядом не стояла", "Мы очень любим тебя и если что - мы за тебя горой", "Чтобы знал, кого потерял", "Вот это ответка Куперу", "Вот пусть теперь Брэдли локти кусает", "Гага сдохнет от зависти", - отметили подписчики в комментариях.

Напомним, слухи о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера появились во время Met Gala, куда Шейк пришла в одиночестве. В июне поклонников пары поразила грустная новость - российская модель и голливудский актер больше не вместе. Многие поклонники уверены, что причиной разрыва стал роман актера и певицы Леди Гаги. Масла в огонь, по слухам, подливала и мать Купера - Глория, с которой так и не смогла подружиться Шейк. Отношения звездной пары не смогла спасти даже общая дочь Лея.

А на днях появилась информация, будто Гага перебралась в шикарный особняк Брэдли, выбросила оставшиеся в доме вещи Иры и старую мебель. Обида за российскую супермодель взбесила и сплотила россиян. Соотечественницы восприняли происходящее с Шейк как личную драму. Женщины разразились гневной отповедью в адрес певицы, называют ее разлучницей, козой и змеей. Инстаграм Леди Гаги завален комментариями на русском языке и они продолжают появляться каждую секунду. Подписчицы так и говорят: "Ничего, у нас страна большая. Пока один регион уснул, другой проснулся, встал на замену выбывшим из строя".