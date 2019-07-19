Дедушка, спасавший внучку из задымившегося самолета в Шереметьево: Было страшно, но стюардессы успокаивали, что мы не горим

Самолет авиакомпании «Hoрдвинд» не смог вылететь в 0.57 из Москвы в Ереван из-за задымления, которое произошло в салоне Boeing 737-800W. Пилот уже собирался взлетать, но после того, как сработали датчики, быстро прервал взлет. Самолет все еще был на рулежной дорожке, на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа.

- Возгорания на борту самолета не было, - сказали в пресс-службе аэропорта "Шереметьево". - Однако после получения сигнала тревоги в аэропорту была обеспечена аварийно-спасательная операция. Была произведена высадка пассажиров посредством надувных трапов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721070" frameborder="0"></iframe> Пассажир задымившегося в Шереметьево самолета.

Люди быстро спускались по надувным трапам, их встречали прибывшие на взлетную полосу медики. У некоторых обнаружили различные травмы средней степени тяжести.

- К врачам обратились восемь человек, им оказали необходимую помощь на месте. Два человека доставили в Химкинскую областную больницу, - рассказали "Комсомольской правде" в Министерстве здравоохранения по Московской области.

Сейчас с самолетом, на борту которого произошло задымление, работают следователи.Фото: Следственный комитет России

В посольстве Армении в Москве подтвердили, что в больницу были доставлены двое граждан этой страны. У одного пассажира обострение сахарного диабета, другой гражданин получил различные ушибы.

- Дедушку, который спасал внучку, уже отпустили домой. В больнице все еще остается женщина с диагнозом сахарного диабета, - подтвердили медики Химкинской областной больницы.

Сам же пострадавший пенсионер рассказал, что был напуган и, конечно, в первую очередь спасал внучку.

- Было страшно, но паники не было. Пошел дым и самолет остановился. Он, можно сказать, уже взлетал. А потом стюардессы стали успокаивать, что мы не горим, - рассказал в больнице пострадавший.

Причины задымления сейчас выясняют следователи, вместе с участием специалистов – авиационных техников, предварительно установлено, что причиной могло стать попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон.

- Следов возгорания и пожара не установлено. Агрегаты судна признаков повреждений не имеют. Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось. У обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось, - рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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